Милан предлага нов договор на Алегри

  • 6 март 2026 | 17:09
  • 317
  • 1

Милан ще предложи нов договор на Масимилиано Алегри до 2028 г., твърди "Гадзета дело Спорт". Ръкъводството на "росонерите" е доволно от треньор и очакваното класиране за Шампионската лига. Това е причината да му предложат удължаване на контракта с една година и увелечение на заплатата от 5 на 6 милиона евро на година.

Бъдещето на Алегри на "Сан Сиро" обаче не е сигурно. Според "Кориере дело Спорт" Реал Мадрид го вижда като потенциален кандидат да застане начело на испанския гранд от лятото. Самият треньор се чувства добре в Милан, но има някои изисквания, за да може да изведе отбора на по-високо ниво.

