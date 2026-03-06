Милан предлага нов договор на Алегри

Милан ще предложи нов договор на Масимилиано Алегри до 2028 г., твърди "Гадзета дело Спорт". Ръкъводството на "росонерите" е доволно от треньор и очакваното класиране за Шампионската лига. Това е причината да му предложат удължаване на контракта с една година и увелечение на заплатата от 5 на 6 милиона евро на година.
Бъдещето на Алегри на "Сан Сиро" обаче не е сигурно. Според "Кориере дело Спорт" Реал Мадрид го вижда като потенциален кандидат да застане начело на испанския гранд от лятото. Самият треньор се чувства добре в Милан, но има някои изисквания, за да може да изведе отбора на по-високо ниво.