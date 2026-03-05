Павлович за важността на дербито, фаворитизма на Интер, работата на Алегри и най-трудния съотборник за опазване

Защитникът Страхиня Павлович настоя, че Милан ще бъде готов да се изправи срещу Интер в дербито, повтаряйки думите на съотборника си Рафаел Леао, че подготовката е ключова. Неделният мач между градските съперници ще бъде вторият за сезона, докато сърбинът всъщност участва в пет дербита през дебютния си сезон в клуба през 2024/25: два мача в Серия А, два полуфинала за Купа на Италия и финал за Суперкупа на Италия.

La Gazzetta dello Sport проведе интервю с Павлович няколко дни преди сблъсъка. Оттам пишат, че в малка стая в "Миланело" централният бранител е показал, че вече е в настроение за дерби. Той е забравил решаващия гол, който отбеляза в Кремона в неделя, и верен на името си (сякаш за да каже, че не трябва да се бои), Страхиня е готов за големия мач в неделя на „Ла Скала дел Калчо“.

Павлович, какво дерби очаквате?

„Ще бъде труден мач. Интер са пред нас в класирането и вероятно ще играят с по-малко напрежение. Но дербито е мач сам за себе си: всеки двубой е различен. Очаквам много оспорвана среща и се надявам да победим.“

Изглежда, че обичате тези мачове...

„Може да се каже (смее се - б.р.). Харесвам този тип мачове, но мисля, че всеки, който играе футбол със страст, живее за такива срещи. Смятам, че всички сме готови за дербито.“

Има ли дерби от миналото, което си спомняте?

„Вторият ми професионален мач с Партизан беше дербито срещу Цървена звезда на „Мала Маракана“ в Белград. Бях на 17 години и неопитен: за мен това беше нещо невероятно и ще го помня завинаги.“

А сред тези, изиграни в Милано?

„Победата с 3:0 в реванша от полуфинала за Купата на Италия миналия сезон. Трудно е да се наслаждаваш на дербитата, защото те винаги са тежки и пълни с единоборства. Но тогава се забавлявах и никога няма да го забравя.“

Победата с 3:2 на финала за Суперкупата няколко месеца по-рано в Рияд също не би трябвало да е била лоша...

„Да, това беше невероятен обрат, въпреки че го преживях малко по-различно, защото бях на пейката. Да гледаш е почти по-трудно, отколкото да играеш, и емоциите са различни, но все пак бях много щастлив онази вечер.“

Дербито на Милано „различно“ ли е от другите мачове?

„Да, защото атмосферата е уникална. В Сърбия израснах в подобна среда, с напрегнати и нажежени мачове, но тук е различно. Имам чувството, че хората започват да говорят за дербито месец по-рано. Всички са съсредоточени върху този мач и изглежда, че няма нищо по-важно от това да го спечелиш.“

Мнозина смятат Интер за фаворит, защото е на върха в класирането. Съгласен ли сте?

„Не. В дербитата няма фаворити. Видяхме го и миналия сезон: имахме трудности в първенството и завършихме осми, но често печелехме дербитата. Дербито е мач сам за себе си.“

Като защитник, по-добре ли е да се избегне двубой с контузения Лаутаро Мартинес?

„Интер има четирима наистина добри нападатели с различни характеристики. Ще се опитам да се подготвя за всички тях, а след това ще видим кой ще играе. Винаги тренирам на 100%, независимо от противника.“

Какво мислите за Франческо Пио Еспозито?

„Той е млад, гладен за успехи и има много качества. Иска да се докаже и за възрастта си е много силен. Той е заплаха и трябва да се подготвим и за него.“

За Леао дербито е мач на живот и смърт.

„Съгласен съм с Рафа. Можем да кажем, че това е най-важният мач за сезона, специален мач: всички в Милано знаят колко много означава.“

Атмосферата в съблекалнята различна ли е от другите седмици?

„Да, усеща се, че наближава специален мач. Всички сме по-концентрирани и внимателни към детайлите.“

В "Миланело" има снимки на много шампиони от миналото. Има ли някой, който ви вдъхновява повече от останалите?

„Достатъчно е да се разходите из "Миланело", за да разберете колко много легенди са играли тук: снимките са навсякъде, в столовата, в съблекалнята, във фитнеса... Прави ме щастлив да нося същата фланелка, която са носили те. Това е прекрасно чувство, трудно за описване.“

Преди да изберете Милан, говорихте ли с други сърби, които са играли тук?

„Обадих се на Лука Йович, който беше тук миналия сезон, но говорих и с Никола Миленкович и Душан Влахович, за да разбера повече за италианското първенство.“

Каква е основната разлика между Серия "А" и първенствата, в които сте играли преди?

„Милан е най-големият клуб, в който съм играл досега, а Серия "А" е по-силна от първенствата на Австрия, Франция и Сърбия. Тук всичко е различно: няма лесни мачове и през тези две години научих повече, отколкото през предходните шест от кариерата си. За един защитник това е перфектната лига за израстване.“

На представянето си Масимилиано Алегри каза, че Милан трябва да подобри защитата си в сравнение със сезон 2024/25...

„Треньорът обръща голямо внимание на защитата и постигнахме голям напредък. Заслугата обаче не е само на бранителите, защото се нуждаем от помощта на всички: нападателите и халфовете ни помагат много.“

Какво научихте от Алегри?

„Толкова много малки неща. Започнах да обръщам внимание на детайли, които не бях забелязвал преди, а те правят всичката разлика.“

Доволен ли сте от сезона на Милан до момента?

„Това е труден въпрос... Щастливи сме в сравнение с миналата година. Целта ни в началото на сезона беше да завършим в топ 4 и сме напът да я постигнем. „Но като погледна представянето ни, мисля, че можехме да имаме повече точки, така че има известно разочарование. Остават още единадесет мача и ще направим всичко възможно, за да извлечем максимума от тях.“

Но сега само дербито се брои...

„Точно така. Ще подхождаме мач за мач и ще видим докъде сме стигнали накрая.“

Защо често изпитвате трудности срещу отбори, които са по-ниско в класирането?

„Ако погледнем резултатите срещу отборите от топ шест, спечелихме много, защото сме по-опасни на контраатака и при бързи комбинации. По-трудно ни е срещу отбори, които се защитават с нисък блок, когато ние владеем топката повече. Ще се подобрим.“

Кака каза пред „Гадзета“, че ако спечелят дербито, Милан трябва да вярва в Скудетото...

„Нищо още не е приключило. Остават 11 мача и е важно да останем единни и да даваме всичко от себе си до последната минута.“

Преди дербито Леао посъветва всички свои съотборници да си стоят вкъщи вечер, за да се концентрират. За вас това не е проблем...

„Точно така. Аз почти винаги съм си вкъщи и не излизам много. Рафа е прав и този принцип важи винаги, не само за дербито. Подготовката е от решаващо значение.“

Кой е най-трудният противник на тренировка?

„Леао е много труден за спиране, но най-много се затруднявам с Кристиан Пулишич. Той е от типа играчи, които не влизат в единоборство: бърз е и ти се изплъзва. Не можеш да влезеш твърдо, защото той намира начин да се измъкне като змия.“

Уверен ли сте, че Пулишич ще разгърне потенциала си и ще започне отново да бележи, както през 2025 г.?

„Надявам се. Той е силен и е изключително важен за нас.“

Няколко думи за Матео Габия, който няма да участва в дербито след операцията си?

„Желая му бързо възстановяване, както вече му писах в съобщение. Ще ни липсва: той е страхотен човек, преди да бъде страхотен играч.“

„Сан Сиро“ ще бъде разпродаден. Какво бихте искали да кажете на феновете?

„Благодаря им за подкрепата, защото те винаги са нашият 12-и играч. Ще се опитаме да спечелим дербито и заради тях.“

Ще бъде ли Милан готов в неделя?

Да, ще бъдем готови.

