Артета: Това беше истински мач за ФА Къп

Микел Артета говори за победата на своя Арсенал с 2:1 срещу третодивизионния Мансфийлд, която класира “артилеристите” във фазата на 1/4-финалите от турнира за ФА Къп.

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

„Това беше истински мач за ФА Къп. Заслугата е на Мансфийлд, стадиона, атмосферата – феновете бяха малко закачливи. Страхотно е да видиш отбор, подкрепян по този начин. Те наистина ни затрудниха.

💬 “That's a massive weapon for the team. So, we need to continue to do that.”



Mikel on continuing to build after a landmark 100 goals from 19 different goalscorers so far this season 👇 — Arsenal (@Arsenal) March 7, 2026

Трябва да бъдем много по-безмилостни пред вратата. Имахме четири или пет страхотни положения, които не реализирахме. След това разликата става минимална и даваш надежда на противника. Освен това, допуснахме грешка в епизода с техния гол.

Но имахме двама 16-годишни играчи в стартовия състав – не мисля, че това някога се е случвало. Всички чувстват чувство за отговорност. Ние сме страстни да се доближаваме до целите, които можем да постигнем, мач след мач“, каза Артета след края на двубоя.