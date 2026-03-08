Популярни
Артета: Това беше истински мач за ФА Къп

  • 8 март 2026 | 06:53
  • 145
  • 0

Микел Артета говори за победата на своя Арсенал с 2:1 срещу третодивизионния Мансфийлд, която класира “артилеристите” във фазата на 1/4-финалите от турнира за ФА Къп.

„Това беше истински мач за ФА Къп. Заслугата е на Мансфийлд, стадиона, атмосферата – феновете бяха малко закачливи. Страхотно е да видиш отбор, подкрепян по този начин. Те наистина ни затрудниха.

Трябва да бъдем много по-безмилостни пред вратата. Имахме четири или пет страхотни положения, които не реализирахме. След това разликата става минимална и даваш надежда на противника. Освен това, допуснахме грешка в епизода с техния гол.

Но имахме двама 16-годишни играчи в стартовия състав – не мисля, че това някога се е случвало. Всички чувстват чувство за отговорност. Ние сме страстни да се доближаваме до целите, които можем да постигнем, мач след мач“, каза Артета след края на двубоя.

