Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Тонали: Стана трудно да продължим по начина, по който започнахме

Тонали: Стана трудно да продължим по начина, по който започнахме

  • 25 фев 2026 | 12:44
  • 137
  • 0

Сандро Тонали, който отбеляза първия гол за английския Нюкасъл при победата с 3:2 над азербайджанския Карабах в реванш от плейофите в Шампионската лига, изрази щастието си от класирането напред в турнира. „Свраките“ отстраниха своя съперник с общ резултат от 9:3.

Нюкасъл спечели и реванша с Карабах след нов мач с много голове
Нюкасъл спечели и реванша с Карабах след нов мач с много голове

„Очевидно имахме страхотен старт, като вкарахме два гола в първите шест минути. След това мачът стана малко прекалено открит“, заяви Тонали, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА). „Беше трудно, защото общият резултат беше 9:3, така че стана трудно да продължим по начина, по който започнахме. Но най-важното е, че спечелихме и се класирахме за следващия кръг“, коментира още футболистът на Нюкасъл.

Еди Хау: Общият резултат е фантастичен, но днешната победа е малко "куха"
Еди Хау: Общият резултат е фантастичен, но днешната победа е малко "куха"
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Шеф от Премиър лийг е обвинен в изнасилване на непълнолетна, но няма да бъде съден

Шеф от Премиър лийг е обвинен в изнасилване на непълнолетна, но няма да бъде съден

  • 25 фев 2026 | 09:25
  • 3987
  • 0
Способен ли е Монако да сътвори сензация в Париж?

Способен ли е Монако да сътвори сензация в Париж?

  • 25 фев 2026 | 07:54
  • 1457
  • 0
Реал Мадрид и Бенфика обещават нови вълнения в реванша на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Бенфика обещават нови вълнения в реванша на "Бернабеу"

  • 25 фев 2026 | 07:24
  • 6492
  • 11
Ювентус ще опита поне да измие срама от Истанбул

Ювентус ще опита поне да измие срама от Истанбул

  • 25 фев 2026 | 07:01
  • 6239
  • 7
Борусия (Дортмунд) ще довършва започнатото срещу Аталанта

Борусия (Дортмунд) ще довършва започнатото срещу Аталанта

  • 25 фев 2026 | 06:26
  • 3290
  • 0
Марота за слуховете за Симеоне: Фалшива новина

Марота за слуховете за Симеоне: Фалшива новина

  • 25 фев 2026 | 05:34
  • 4113
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

  • 25 фев 2026 | 11:53
  • 7617
  • 5
Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 14617
  • 25
Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

  • 25 фев 2026 | 10:54
  • 12076
  • 35
Реал Мадрид и Бенфика обещават нови вълнения в реванша на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Бенфика обещават нови вълнения в реванша на "Бернабеу"

  • 25 фев 2026 | 07:24
  • 6492
  • 11
Ювентус ще опита поне да измие срама от Истанбул

Ювентус ще опита поне да измие срама от Истанбул

  • 25 фев 2026 | 07:01
  • 6239
  • 7
Ясни са първите четири отбора, които прескочиха плейофния кръг в Шампионската лига

Ясни са първите четири отбора, които прескочиха плейофния кръг в Шампионската лига

  • 24 фев 2026 | 22:00
  • 67353
  • 6