Тонали: Стана трудно да продължим по начина, по който започнахме

Сандро Тонали, който отбеляза първия гол за английския Нюкасъл при победата с 3:2 над азербайджанския Карабах в реванш от плейофите в Шампионската лига, изрази щастието си от класирането напред в турнира. „Свраките“ отстраниха своя съперник с общ резултат от 9:3.

Нюкасъл спечели и реванша с Карабах след нов мач с много голове

„Очевидно имахме страхотен старт, като вкарахме два гола в първите шест минути. След това мачът стана малко прекалено открит“, заяви Тонали, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА). „Беше трудно, защото общият резултат беше 9:3, така че стана трудно да продължим по начина, по който започнахме. Но най-важното е, че спечелихме и се класирахме за следващия кръг“, коментира още футболистът на Нюкасъл.

Еди Хау: Общият резултат е фантастичен, но днешната победа е малко "куха"