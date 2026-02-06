Агентът на Тонали: Той няма предпочитания измежду Арсенал и Ювентус

Агентът на Сандро Тонали - Джузепе Ризо, уточни, че през лятото ще има разговори между полузащитника и клуба му Нюкасъл относно неговото бъдеще. Той също така увери, че за момента италианският национал няма предпочитания измежду Арсенал и Ювентус, с които е свързван през последните дни.

“На Нюкасъл им е трудно да се разделят със Сандро, а той иска да изведе клуба до Шампионската лига. Тези трансферни разговори ще се проведат по-късно. Ще видим как ще завърши сезона и ще решим какво ще правим. За момента той няма предпочитания, все още е рано. Това, което казваме днес, може да не е валидно утре. В Нюкасъл не искаха да се разделят с него сега и не ставаше въпрос за негово напускане, защото Сандро наистина е свързан с клуба. Ще видим какво ще правим през лятото”, коментира Ризо пред “Тутоспорт”.

Sandro Tonali’s agent Beppr Riso admits he’ll hold transfer talks with Newcastle in the coming months, but the Italy international has ‘no preference’ regarding his next club and is only focused on earning Champions League qualification for the Magpies this season. pic.twitter.com/ZXM4Rxbi2Y — Football Italia (@footballitalia) February 6, 2026

