Агентът на Тонали: Той няма предпочитания измежду Арсенал и Ювентус

Агентът на Сандро Тонали - Джузепе Ризо, уточни, че през лятото ще има разговори между полузащитника и клуба му Нюкасъл относно неговото бъдеще. Той също така увери, че за момента италианският национал няма предпочитания измежду Арсенал и Ювентус, с които е свързван през последните дни.
“На Нюкасъл им е трудно да се разделят със Сандро, а той иска да изведе клуба до Шампионската лига. Тези трансферни разговори ще се проведат по-късно. Ще видим как ще завърши сезона и ще решим какво ще правим. За момента той няма предпочитания, все още е рано. Това, което казваме днес, може да не е валидно утре. В Нюкасъл не искаха да се разделят с него сега и не ставаше въпрос за негово напускане, защото Сандро наистина е свързан с клуба. Ще видим какво ще правим през лятото”, коментира Ризо пред “Тутоспорт”.
Снимки: Gettyimages