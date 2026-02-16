Тонали отрече появилите се спекулации: Отношенията ми с Еди Хау са перфектни

Полузащитникът на Нюкасъл Сандро Тонали опроверга появилите се в последно време спекулации, че халфът е в силно влошени отношения с мениджъра Еди Хау. Италианецът заби два гола в събота вечер за победата на “свраките” над Астън Вила и бе в основата на успеха на своя тим през втората част, когато бе осъществен пълен обрат. Тонали е свързван настойчиво от различни медии с трансфер извън “Сейнт Джеймсис Парк” след края на настоящия сезон. Медиите в родината на футболиста твърдят, че той не се чувства добре на Острова и иска да се завърне в родината си, където е желан силно от Ювентус. В същото време английските медии го свързаха с преминаване в Арсенал или Манчестър Юнайтед, но самият халф подчерта, че се намира в отлични отношения с Еди Хау.

“При първото попадение празнувах така, сякаш празнувам за десет или единайсет гола, тъй като не съм вкарвал от седем месеца. При вторият гол отидох при Еди (Хау), защото през последните няколко седмици много се говори за нашите отношения, но аз работя с треньора всеки ден, той работи с мен всеки ден и имаме идеални отношения. Няма нищо счупено в тях и смятам, че това е идеална ситуация за отбора. Опитваме се да даваме най-доброто за тима във всеки мач, защото имаме толкова много срещи на всеки три дни. Трябва да сме концентрирани всеки ден на тренировъчното игрище. Това е важна победа за отбора, защото е втора поредна като гост, а за мен беше важно, че вкарах два гола, първите ми този сезон. Започнах малко бавно този сезон, но всеки път, когато бележиш, денят ти е различен. През последните два месеца опитвах да вкарам повече голове, но в крайна сметка най-важен е отборът. Много се радвам и за Ник Волтемаде, който днес игра като халф и се справи много добре, вкарвайки последния гол. Щастлив съм за всички от щаба и феновете. Направихме невероятен мач, справихме се много добре. Този мач бе важен, защото имаме една мечта и тя е да се върнем на “Уембли”,” заяви Тонали.

