  Почти 200 дни по-късно Гави пак е в групата на Барселона

Почти 200 дни по-късно Гави пак е в групата на Барселона

  • 8 март 2026 | 14:17
  • 340
  • 1

Лекувалият дълго време контузия Гави ще пътува с Барселона за първия дувбой с Нюкасъл от осминафиналите в Шампионската лига. Срещата е във вторник вечер от 22:00 часа. Полузащитникът беше включен в групата, но под условие, че се чака медицинско разрешително за евентуалното му участие в мача.

Гави игра за последно на 23 август 2025 година - в сблъсък срещу Леванте от втория кръг на Ла Лига. После на тренировка той получи тежка травма в менискуса на дясното коляно и беше опериран, след което не е играл. Това се случи преди точно 197 дни, което означава, че ако испанският халф се появи на терена на “Сейнт Джеймсис Парк”, това ще са почти точно 200 дни по-късно след инцидента.

В същото време се разбра, че тези дни Гави е претърпял лична трагедия, след като е починала баба му. Неговите съотборници са го подкрепили, като по тази причина са били с черни ленти на ръкавите си в изминалия мача срещу Атлетик Билбао в събота вечер.

Извън списъка на треньора Ханзи Флик за визитата в Англия сега са Алехандро Балде, Жул Кунде, Андреас Кристенсен и Френки де Йонг, като всички те са контузени.

