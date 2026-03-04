Селекционерът на Ирак не може да напусне ОАЕ

Селекционерът на Ирак Греъм Арнолд се намира в Обединените арабски емирства и не може да напусне страната заради затвореното въздушно пространство, изразиха безпокойствието си от футболната централа. Иракчаните ги очаква плейоф за класиране на Световното първенство, който ще бъде на 31 март в Монтерей, Мексико.

Освен това няколко играчи и членове на баща не могат да получат визи за Мексико, тъй като посолствата на страната в момента са затворени.

В Монтерей Ирак ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Боливия и Суринам.

Арнолд се е намира в емирствата още преди началото на военните действия в Иран и не е успял да напусне района.

„Уверяваме нашите лоялни фенове, че сме в тесен контакт както с ФИФА, така и с АФК, които следят ситуацията“, се казва в изявлението.

На теория има шанс Ирак да се класира и по служебен път. Това би било възможно, ако Иран се откаже да участва на Мондиала.

100 дни до Мондиала: напрежението е нажежено до червено