Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ирак
  3. Селекционерът на Ирак не може да напусне ОАЕ

Селекционерът на Ирак не може да напусне ОАЕ

  • 4 март 2026 | 14:59
  • 110
  • 0
Селекционерът на Ирак не може да напусне ОАЕ

Селекционерът на Ирак Греъм Арнолд се намира в Обединените арабски емирства и не може да напусне страната заради затвореното въздушно пространство, изразиха безпокойствието си от футболната централа. Иракчаните ги очаква плейоф за класиране на Световното първенство, който ще бъде на 31 март в Монтерей, Мексико.

Освен това няколко играчи и членове на баща не могат да получат визи за Мексико, тъй като посолствата на страната в момента са затворени.

В Монтерей Ирак ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Боливия и Суринам.

Арнолд се е намира в емирствата още преди началото на военните действия в Иран и не е успял да напусне района.

„Уверяваме нашите лоялни фенове, че сме в тесен контакт както с ФИФА, така и с АФК, които следят ситуацията“, се казва в изявлението.

На теория има шанс Ирак да се класира и по служебен път. Това би било възможно, ако Иран се откаже да участва на Мондиала.

100 дни до Мондиала: напрежението е нажежено до червено
100 дни до Мондиала: напрежението е нажежено до червено
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Астън Вила посреща Челси в пряк дуел за топ 4

Астън Вила посреща Челси в пряк дуел за топ 4

  • 4 март 2026 | 07:20
  • 1293
  • 0
Нюкасъл ще се опита да спре възхода на Манчестър Юнайтед

Нюкасъл ще се опита да спре възхода на Манчестър Юнайтед

  • 4 март 2026 | 07:00
  • 3068
  • 6
Манчестър Сити и Нотингам Форест имат коренно различни цели

Манчестър Сити и Нотингам Форест имат коренно различни цели

  • 4 март 2026 | 06:40
  • 1182
  • 0
Арсенал ще брани първото място на Южния бряг

Арсенал ще брани първото място на Южния бряг

  • 4 март 2026 | 06:20
  • 2978
  • 1
Ливърпул постави антирекорд в Премиър лийг

Ливърпул постави антирекорд в Премиър лийг

  • 4 март 2026 | 05:52
  • 12174
  • 3
Ливърпул се отказа от Олисе и насочи поглед към нападател на РБ Лайпциг

Ливърпул се отказа от Олисе и насочи поглед към нападател на РБ Лайпциг

  • 4 март 2026 | 05:27
  • 3819
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и Арда

11-те на Черно море и Арда

  • 4 март 2026 | 15:03
  • 92
  • 0
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 8281
  • 114
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 8570
  • 25
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 13986
  • 10
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 61647
  • 184
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 45498
  • 46