Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  3. Руди Фьолер: Бойкот на Световното? Винаги съм против това

Руди Фьолер: Бойкот на Световното? Винаги съм против това

  • 24 фев 2026 | 11:35
  • 277
  • 0
Руди Фьолер: Бойкот на Световното? Винаги съм против това

Дискусиите за бойкот на Световното първенство по футбол през тази година са безсмислени, заяви директорът на националния отбор на Германия Руди Фьолер. Те възникнаха около публичните изяви на президента на САЩ Доналд Тръмп относно статута на автономната датска територия Гренландия и военната операция на страната във Венецуела.  САЩ ще бъде домакин на Световното първенство съвместно с Канада и Мексико.  

"Няма смисъл от тези дискусии. Не постигаме нищо и само вредим на спортистите", заяви Фьолер по време на конференция, организирана от агенция ДПА в Берлин. Той припомни, че някои държави бойкотираха Олимпийските игри в Москва през 1980 и в Лос Анджелис през 1984, но не постигнаха много. "Винаги съм бил против бойкотирането, защото само по себе си то не постига нищо. Ние ще бъдем там, за да играем футбол", каза още Фьолер, цитиран от ДПА. 

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Отлагат мачовете в Аржентина заради обвинения във финансови измами срещу футболната асоциация

Отлагат мачовете в Аржентина заради обвинения във финансови измами срещу футболната асоциация

  • 24 фев 2026 | 09:35
  • 609
  • 0
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 8502
  • 0
Барселона следи мексикански голмайстор

Барселона следи мексикански голмайстор

  • 24 фев 2026 | 07:34
  • 2097
  • 0
Ливърпул готов да се раздели с Гакпо през лятото

Ливърпул готов да се раздели с Гакпо през лятото

  • 24 фев 2026 | 07:07
  • 4696
  • 5
Чешки нападател е в полезрението на Атлетико Мадрид

Чешки нападател е в полезрението на Атлетико Мадрид

  • 24 фев 2026 | 06:39
  • 2729
  • 0
"Сблъсък" между Марсело и Роналдиньо в "Ел Класико" на легендите

"Сблъсък" между Марсело и Роналдиньо в "Ел Класико" на легендите

  • 24 фев 2026 | 06:03
  • 4523
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец в България затваря днес - чака се гръм от Бистрица

Трансферният прозорец в България затваря днес - чака се гръм от Бистрица

  • 24 фев 2026 | 12:08
  • 15678
  • 45
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 8502
  • 0
Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

  • 24 фев 2026 | 09:30
  • 9130
  • 24
Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

  • 24 фев 2026 | 09:43
  • 6913
  • 22
Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

  • 23 фев 2026 | 23:56
  • 37303
  • 65
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 11018
  • 7