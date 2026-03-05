Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  ФИФА огледа мерките за сигурност в Мексико

ФИФА огледа мерките за сигурност в Мексико

  • 5 март 2026 | 11:58
  • 127
  • 0
ФИФА огледа мерките за сигурност в Мексико

Представители на ФИФА бяха на посещение в Мексико, където се запозна с мерките за сигурност 100 дни преди началото на Световното първенство. Притеснения за сигурност се появиха след няколко сериозни инцидента миналата седмица, които бяха следствие от смъртта на лидера на картела “Халиско Нова Генерация”.

Мексико, Съединените щати и Канада са домакини на Мондиала, като страната на ацтеките ще бъде домакин на 13 мача в три града: Мексико Сити, Гуадалахара и Монтерей. Откриването на Световното ще се състои на 11 юни на стадион “Ацтека” в столицата Мексико Сити. В края на март пък страната ще е домакин на плейофите за последните 6 места, даващи право за участие на Мондиала.

Представителите на ФИФА се срещнаха с членове на правителството и с представители на властите от щатите Халиско и Нуево Леон. По-рано президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че сигурността е гарантирана на всички гостуващи страни за Световното и очаква страхотно, мирно първенство. Миналата седмица тя е провела разговор с президента на ФИФА Джани Инфантино, като го е уверила, че страната е готова за домакинството си.

Снимки: Imago

