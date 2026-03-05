ФИФА огледа мерките за сигурност в Мексико

Представители на ФИФА бяха на посещение в Мексико, където се запозна с мерките за сигурност 100 дни преди началото на Световното първенство. Притеснения за сигурност се появиха след няколко сериозни инцидента миналата седмица, които бяха следствие от смъртта на лидера на картела “Халиско Нова Генерация”.

Мексико, Съединените щати и Канада са домакини на Мондиала, като страната на ацтеките ще бъде домакин на 13 мача в три града: Мексико Сити, Гуадалахара и Монтерей. Откриването на Световното ще се състои на 11 юни на стадион “Ацтека” в столицата Мексико Сити. В края на март пък страната ще е домакин на плейофите за последните 6 места, даващи право за участие на Мондиала.

FIFA, Mexico meet to assess World Cup security



FIFA representatives met with Mexican authorities on Wednesday to assess security for the World Cup matches to be played in Mexico.https://t.co/Rm44ajn1zp — ESPN Soccer (@ESPNsoccer) March 5, 2026

Представителите на ФИФА се срещнаха с членове на правителството и с представители на властите от щатите Халиско и Нуево Леон. По-рано президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че сигурността е гарантирана на всички гостуващи страни за Световното и очаква страхотно, мирно първенство. Миналата седмица тя е провела разговор с президента на ФИФА Джани Инфантино, като го е уверила, че страната е готова за домакинството си.

Следвай ни:

Снимки: Imago