100 дни до Мондиала: напрежението е нажежено до червено

Светът е в напрежение след атаката на САЩ срещу Иран и последвалия отговор на иранците към страни в Близкия изток, в които има американски военни бази. Точно днес остават 100 дни до началото на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада – турнир, за който иранският национален отбор се класира. Прогнозите обаче не са никак оптимистични: президентът на Иранската футболна федерация постави под въпрос участието на своя тим, а критичните гласове срещу ескалацията стават все по-силни, анализира “Ас”.

Това, което трябваше да бъде празник – стартът на обратното броене от 100 дни, моментът, в който Мондиалът вече се вижда в края на тунела – се превърна в море от съмнения и несигурност, повдигайки безброй въпроси. Генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом заяви, че организацията „следи случващото се“, но изглежда малко вероятно световната централа да предприеме действия срещу един от своите домакини - САЩ, и един от основните си партньори - Тръмп, само три месеца преди началото на турнира.

Нестабилността в Близкия изток нараства. Вчера беше бомбардирана една от рафинериите на петролната компания Aramco в Саудитска Арабия – една от най-големите в света и основен спонсор на ФИФА и на Световното първенство. Това е послание от Иран с многопластов смисъл. На саудитска територия първенството не е спряно, за разлика от други страни в региона като Катар. Катарската федерация обяви, че футбол няма да се играе до второ нареждане, което породи тревога за евентуалното отменяне на “Финалисима”, планиран да се проведе на тяхна територия на 27 март. Макар това да не е турнир на ФИФА, фактът, че УЕФА и КОНМЕБОЛ срещат трудности в организирането на футболни събития, подсказва, че и организацията на Инфантино може да се сблъска с пречки през оставащите 100 дни до лятото.

Чуждестранни играчи, треньори и служители в съседни на Иран държави като Обединените арабски емирства, Оман и Бахрейн са в изолация. „Бяхме играли мач за купата предния ден и имахме почивен ден. Когато наближихме, започнаха да вият сирени, а хората от охраната ни казаха да се върнем, защото са атакували посолството на САЩ. Уплашени сме, искаме това да свърши“, разказва Мигел Анхел Балтанас, член на треньорския щаб на Ал Мухарак от Бахрейн, според информация на Антонио Руис.

За момента не само участието на Иран в Мондиала е под въпрос. Хаити, който се завръща на световни финали след 52 години, също е в списъка на 14-те държави, определени като „нередовни“ според миграционната политика на Тръмп. Това означава, че нито един техен гражданин няма достъп до САЩ. Предстои да се види дали ще бъдат направени изключения по време на 38-дневния турнир.

Иран обмисля оттегляне от Мондиал 2026? Няма да е първият случай в историята

Проблеми с наркокартелите

Преди това възникна и друг проблем в една от страните домакини – Мексико. Насилието, породено от смъртта на лидера на картела Халиско Ел Менчо засегна пряко градове, които ще приемат мачове от Световното първенство като Гуадалахара. Там например Испания трябва да изиграе последния си мач от груповата фаза срещу Уругвай на 26 юни.

Само след три седмици в Гуадалахара и Монтерей ще се проведат и официални срещи от световните квалификации – междуконтиненталните плейофи за две места, в които участват Нова Каледония, Ямайка, ДР Конго, Боливия, Суринам и Ирак. Това ще бъде поредното изпитание за ФИФА и нейните организационни способности на фона на напрежение и конфликти. Световното първенство е нажежено до червено, а до началото му остават 100 дни. Топката се търкаля, а напрежението е осезаемо.