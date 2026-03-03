ФИФА представи официалния плакат за Мондиала

Точно 100 дни преди началото на Мондиала от ФИФА представиха официалния плакат за предстоящото Световно първенство.

“Това е последното парче от колекцията плакати за глобалното футболно състезание. Днес се отбелязват 100 дни до началото на Световното първенство през 2026 г., като Канада, Мексико и Съединените щати посрещат света за най-голямото шоу на земята. Плакатът празнува автентичния дух, ентусиазма и единството на това знаково световно събитие“, отбелязаха от ФИФА.

Плакатът представя композиция в стил колаж, с играч в центъра, отразяваща уникалната способност на футбола да обединява света. Това е последният плакат от колекцията плакати за Световното първенство по футбол през 2026 г., допълващ 16-те официални плаката на градовете домакини, пуснати миналата година.

За първи път в историята на Световното първенство по футбол трима артисти си сътрудничиха за създаването на официалния плакат на турнира. Канадецът Карсън Тинг, мексиканката Минерва Г.М. и американецът Ханк Уилис Томас комбинираха своите таланти и стилове, за да създадат произведение, което подчертава връзката и обединението в рамките на турнира“, обясни ФИФА.

„След 100 дни ФИФА ще посрещне света в Северна Америка, за да стане свидетел на най-голямото шоу на планетата“, заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино. „Официалният плакат на Световното първенство по футбол през 2026 г. улавя енергията, разнообразието и споделената страст, които ще определят най-приобщаващото издание на турнира в историята.

От първия до последния съдийски сигнал, милиарди фенове – на стадионите и на всички континенти – ще преживеят моменти, които надхвърлят футбола, обединявайки култури и празнувайки единството на една наистина глобална сцена.“

100 дни преди началото на турнира, 42 отбора вече са се класирали, включително четири дебютанта: Кабо Верде, Кюрасао, Йордания и Узбекистан. С оставащи шест свободни места, междуконтиненталните плейофи и европейските плейофи, които ще се проведат този месец между 23 и 31 март, ще определят последните шест отбора, които ще отидат в Северна Америка.

„Феновете, които желаят да присъстват на мачовете от Световното първенство по футбол през 2026 г., могат да закупят останалите билети малко преди турнира, когато ще бъдат пуснати в продажба билети в последния момент, фаза, която ще започне през април“, обяви световната футболна централа.

През този период, който ще приключи с края на състезанието, билетите ще се продават на принципа „първи дошъл, първи обслужен“. Привържениците, които желаят незабавно да си осигурят място за определени мачове и търсят първокласно изживяване на по-високо ниво в деня на мача, могат да закупят пакети за гостоприемство, които включват билети за мача, от FIFA.com/hospitality.

100 дни до Мондиала: напрежението е нажежено до червено