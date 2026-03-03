Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. ФИФА пусна билети за плейофите за Мондиал 2026 на цена от едва 11 долара

ФИФА пусна билети за плейофите за Мондиал 2026 на цена от едва 11 долара

  • 3 март 2026 | 21:45
  • 481
  • 1
ФИФА пусна билети за плейофите за Мондиал 2026 на цена от едва 11 долара

Билетите за плейофите на Световното първенство по футбол в Мексико този месец бяха пуснати в продажба днес на изгодни цени в сравнение с финалите, като феновете могат да си осигурят място за едва 200 мексикански песос (11,33 долара), обявиха от ФИФА.

Турнирът ще определи две от последните шест държави, които ще се класират за първото Световно първенство с 48 отбора, което ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли.

Ирак, ДР Конго, Боливия, Нова Каледония, Ямайка и Суринам ще играят на два стадиона, които са домакини и на финалите на Световното първенство.

Близо 2 млн. билета за Световното първенство вече са продадени
Близо 2 млн. билета за Световното първенство вече са продадени

Гуадалахара и Монтерей ще бъдат домакини на междуконфедерационния плейоф от 26 до 31 март, като ФИФА съобщава, че цените на билетите са в диапазона от 200 до 300 мексикански песос. 

Цените са в рязък контраст с финалите, където внушителните разходи карат феновете да се оплакват. Най-евтиният билет за финалите е 60 долара, но динамичното ценообразуване и пазарът на препродажби са оставили много фенове без пропуски.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кристиано Роналдо ще пропусне предстоящите мачове на Ал-Насър

Кристиано Роналдо ще пропусне предстоящите мачове на Ал-Насър

  • 3 март 2026 | 21:39
  • 676
  • 0
Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, гостите не създават положения

Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, гостите не създават положения

  • 3 март 2026 | 22:41
  • 2674
  • 8
Барселона 1:0 Атлетико Мадрид, гол на Бернал

Барселона 1:0 Атлетико Мадрид, гол на Бернал

  • 3 март 2026 | 22:00
  • 7071
  • 18
Комо 0:0 Интер, гостите оцеляха

Комо 0:0 Интер, гостите оцеляха

  • 3 март 2026 | 22:05
  • 2087
  • 1
Нова информация за трус в националния тим на Мароко

Нова информация за трус в националния тим на Мароко

  • 3 март 2026 | 20:37
  • 2637
  • 0
Емери: Не сме в добър период, но вярвам в играчите

Емери: Не сме в добър период, но вярвам в играчите

  • 3 март 2026 | 20:14
  • 802
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона 1:0 Атлетико Мадрид, гол на Бернал

Барселона 1:0 Атлетико Мадрид, гол на Бернал

  • 3 март 2026 | 22:00
  • 7071
  • 18
Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, гостите не създават положения

Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, гостите не създават положения

  • 3 март 2026 | 22:41
  • 2674
  • 8
Комо 0:0 Интер, гостите оцеляха

Комо 0:0 Интер, гостите оцеляха

  • 3 март 2026 | 22:05
  • 2087
  • 1
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 12469
  • 11
Бразилска самба на "Колежа"

Бразилска самба на "Колежа"

  • 3 март 2026 | 20:24
  • 28253
  • 23
Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

  • 3 март 2026 | 17:54
  • 25316
  • 62