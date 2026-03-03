ФИФА пусна билети за плейофите за Мондиал 2026 на цена от едва 11 долара

Билетите за плейофите на Световното първенство по футбол в Мексико този месец бяха пуснати в продажба днес на изгодни цени в сравнение с финалите, като феновете могат да си осигурят място за едва 200 мексикански песос (11,33 долара), обявиха от ФИФА.

Турнирът ще определи две от последните шест държави, които ще се класират за първото Световно първенство с 48 отбора, което ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли.

Ирак, ДР Конго, Боливия, Нова Каледония, Ямайка и Суринам ще играят на два стадиона, които са домакини и на финалите на Световното първенство.

Близо 2 млн. билета за Световното първенство вече са продадени

Гуадалахара и Монтерей ще бъдат домакини на междуконфедерационния плейоф от 26 до 31 март, като ФИФА съобщава, че цените на билетите са в диапазона от 200 до 300 мексикански песос.

Цените са в рязък контраст с финалите, където внушителните разходи карат феновете да се оплакват. Най-евтиният билет за финалите е 60 долара, но динамичното ценообразуване и пазарът на препродажби са оставили много фенове без пропуски.