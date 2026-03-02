Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Върл противник на Лапорта го изпревари в представянето на подписите

Върл противник на Лапорта го изпревари в представянето на подписите

  • 2 март 2026 | 18:49
  • 658
  • 0
Върл противник на Лапорта го изпревари в представянето на подписите

Виктор Фонт стана първият от желаещите да станат президент на Барселона, който представи задължителния минимален брой събрани подписи за своята кандидатура. Малко след 17:00 часа местно днес (понеделник) той донесе 5100 подписа при нужни 2337.

Всички останали кандидати също трябва да сторят това днес.

На изборите през 2021 г. Фонт валидира 4431 от представените 4713, което представлява подобрение спрямо тогава. Членовете на кандидатурата му се подредиха с кутиите, върху които можеше да се прочете: „Без членове няма Барселона“.

Жоан Лапорта се очаква да представи своите гаранции (подписи) в 18:30 часа местно време, докато ситуацията с друг от кандидатите - Марк Сирия поиска малко повече време.

Изборите ще се проведат на 15 март. Фаворит за нов мандат е досегашният президент Жоан Лапорта.

Фонт за Лапорта: С всеки ден все повече заприличва на Тръмп, търси си въображаеми врагове
Фонт за Лапорта: С всеки ден все повече заприличва на Тръмп, търси си въображаеми врагове
 Виктор Фонт: Барселона е влак, който лети с 300 километра към стената, загубите са над милиард евро
Виктор Фонт: Барселона е влак, който лети с 300 километра към стената, загубите са над милиард евро
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Иран нанесе удари по водещ спонсор на ФИФА

Иран нанесе удари по водещ спонсор на ФИФА

  • 2 март 2026 | 15:48
  • 6721
  • 2
Ханзи Флик: Няма да се предадем, можем да го направим

Ханзи Флик: Няма да се предадем, можем да го направим

  • 2 март 2026 | 14:51
  • 10279
  • 8
Мбапе не е доволен от медицинския щаб на Реал, прибрал се е във Франция за консултация

Мбапе не е доволен от медицинския щаб на Реал, прибрал се е във Франция за консултация

  • 2 март 2026 | 14:46
  • 1313
  • 3
Симеоне преди реванша с Барселона: Такива мачове са прекрасни, трябва да се играят с вяра

Симеоне преди реванша с Барселона: Такива мачове са прекрасни, трябва да се играят с вяра

  • 2 март 2026 | 14:44
  • 1023
  • 7
В Азия отложиха редица мачове от континенталните турнири заради напрежението в Близкия изток

В Азия отложиха редица мачове от континенталните турнири заради напрежението в Близкия изток

  • 2 март 2026 | 14:32
  • 600
  • 0
Челси е на два червени картона от изравняване на рекордното постижение

Челси е на два червени картона от изравняване на рекордното постижение

  • 2 март 2026 | 14:02
  • 1221
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

  • 2 март 2026 | 19:53
  • 42587
  • 268
България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 2 март 2026 | 20:24
  • 15378
  • 4
Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 15465
  • 9
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 36956
  • 71
Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

  • 2 март 2026 | 15:55
  • 7465
  • 15
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 10354
  • 3