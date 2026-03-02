Върл противник на Лапорта го изпревари в представянето на подписите

Виктор Фонт стана първият от желаещите да станат президент на Барселона, който представи задължителния минимален брой събрани подписи за своята кандидатура. Малко след 17:00 часа местно днес (понеделник) той донесе 5100 подписа при нужни 2337.

Всички останали кандидати също трябва да сторят това днес.

На изборите през 2021 г. Фонт валидира 4431 от представените 4713, което представлява подобрение спрямо тогава. Членовете на кандидатурата му се подредиха с кутиите, върху които можеше да се прочете: „Без членове няма Барселона“.

Жоан Лапорта се очаква да представи своите гаранции (подписи) в 18:30 часа местно време, докато ситуацията с друг от кандидатите - Марк Сирия поиска малко повече време.

Изборите ще се проведат на 15 март. Фаворит за нов мандат е досегашният президент Жоан Лапорта.

