  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Съдия успокои Жоан Лапорта, но не всичко е решено

Съдия успокои Жоан Лапорта, но не всичко е решено

  • 2 март 2026 | 13:23
  • 459
  • 0

Съдия Сантиаго Педрас не прие за разглеждане жалбата, подадена от член на футболен клуб Барселона срещу президента Жоан Лапорта и голяма част от бившия му управленски екип. Обвиненията бяха за пране на пари, нелоялно управление, фалшифициране на документи и организирана престъпна група във връзка с предполагаеми измамни операции в чужбина.

В жалбата се посочват няколко конкретни операции: продажбата на дигитални активи на клуба (Barça Visión/Bridgeburg Invest); възлагането без търг на телекомуникационния договор за “Спотифай камп Ноу” на фирмата New Era Visionary Group, собственост на Руслан Бирладеану; закупуването на ВИП места от същата компания; възлагането на строежа на новия стадион на Limak; и плащането на комисиона от 50 милиона на Дарън Дейн при подновяването на спонсорския договор с американския гигант Nike.

Магистратът прие аргументите, изложени в доклада на прокуратурата, и обяви, че Националният съд не е компетентен да разследва описаните деяния. Причината е, че не всички предполагаеми престъпления са извършени изцяло в чужбина.

Съдията не се е произнесъл по същество дали има доказателства за извършването им.

Въпреки това съдия Педрас оставя възможността жалбоподателят да внесе отново своята жалба за предполагаемите незаконни действия пред съдилищата в Барселона.

Лапорта за обвиненията в пране на пари: Сигналът е пълен с лъжи и неистини
Лапорта за обвиненията в пране на пари: Сигналът е пълен с лъжи и неистини
