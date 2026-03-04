Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  Барселона потвърди за сериозните контузии на Кунде и Балде

Барселона потвърди за сериозните контузии на Кунде и Балде

  • 4 март 2026 | 15:15
  • 2209
  • 1

Барселона официално потвърди за контузиите на крайните си защитници Жул Кунде и Алехандро Балде. И двамата получиха травми по време на снощната победа с 3:0 над Атлетико Мадрид в полуфинала за Купата на краля, оказала се обаче недостатъчна за класиране към последния мач от турнира.

"Играчът от първия отбор Жул Кунде е получил контузия на средната част на коремната бедрена става (бицепс феморис) в лявото бедро. Напредъкът му във възстановяването ще определи неговата наличност", написаха каталунците за френския десен бек, който бе сменен принудително още в 11-ата минута снощи.

"Играчът от първия отбор Алехандро Балде е получил контузия на дисталния мускул на задната част на бедрото (бицепс феморис) на лявото бедро.Прегледите показват, че процесът на възстановяване ще отнеме приблизително 4 седмици", гласи съобщението на Барселона за левия краен бранител, който замени Кунде, но също напусна принудително терена.

Очаква се и двамата играчи да отсъстват близо месец от терените - чак до паузата за националните отбори в края на март. Кунде и Балде ще пропуснат доста важни срещи - шампионатните двубои срещу Атлетик Билбао, Севиля и Райо Валекано, както и осминафиналните сблъсъци в Шампионската лига срещу Нюкасъл.

Тяхното завръщане се очаква да бъде на 4 или 5 април за гостуването именно на Атлетико Мадрид в Ла Лига.

С контузии в Барселона са още Роберт Левандовски, Френки де Йонг, Гави и Андреас Кристенсен. От всички тях единствено полякът има шанс да играе в събота на „Сан Мамес“ срещу Атлетик Билбао.

Снимки: Imago

