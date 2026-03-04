Барселона потвърди за сериозните контузии на Кунде и Балде

Барселона официално потвърди за контузиите на крайните си защитници Жул Кунде и Алехандро Балде. И двамата получиха травми по време на снощната победа с 3:0 над Атлетико Мадрид в полуфинала за Купата на краля, оказала се обаче недостатъчна за класиране към последния мач от турнира.

"Играчът от първия отбор Жул Кунде е получил контузия на средната част на коремната бедрена става (бицепс феморис) в лявото бедро. Напредъкът му във възстановяването ще определи неговата наличност", написаха каталунците за френския десен бек, който бе сменен принудително още в 11-ата минута снощи.

❗️𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲



First-team player Jules Kounde has suffered a mid-belly hamstring (biceps femoris) injury in his left thigh. His recovery progress will determine his availability. pic.twitter.com/M8YWrOp355 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2026

"Играчът от първия отбор Алехандро Балде е получил контузия на дисталния мускул на задната част на бедрото (бицепс феморис) на лявото бедро.Прегледите показват, че процесът на възстановяване ще отнеме приблизително 4 седмици", гласи съобщението на Барселона за левия краен бранител, който замени Кунде, но също напусна принудително терена.

Очаква се и двамата играчи да отсъстват близо месец от терените - чак до паузата за националните отбори в края на март. Кунде и Балде ще пропуснат доста важни срещи - шампионатните двубои срещу Атлетик Билбао, Севиля и Райо Валекано, както и осминафиналните сблъсъци в Шампионската лига срещу Нюкасъл.

❗️𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲

First-team player Alejandro Balde has suffered a distal hamstring (biceps femoris) injury in his left thigh.



Examinations indicate that the recovery process will take approximately 4 weeks. pic.twitter.com/bBgPEtU9X0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2026

Тяхното завръщане се очаква да бъде на 4 или 5 април за гостуването именно на Атлетико Мадрид в Ла Лига.

С контузии в Барселона са още Роберт Левандовски, Френки де Йонг, Гави и Андреас Кристенсен. От всички тях единствено полякът има шанс да играе в събота на „Сан Мамес“ срещу Атлетик Билбао.

