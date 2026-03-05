Популярни
  Локомотив (Пловдив)
  2. Локомотив (Пловдив)
  Локо (Пловдив) обяви новия член на Съвета на директорите

Локо (Пловдив) обяви новия член на Съвета на директорите

  • 5 март 2026 | 13:55
Ташо Ташев е новият член на Съвета на директорите в Локомотив (Пловдив), обявиха официално от клуба. Вписването му е официално факт, като той заменя Димитър Палазов, който пък ще продължи работата си в клуба като директор на детско-юношеската школа. Ташев е председател на Сдружение “Магията на Пловдив”.

Ето какво заяви Ташев пред сайта на “смърфовете”:

“След дълги години, в които бях в основата на фенската група The Magic of Plovdiv и Сдружение „Магията на Пловдив“, за мен предстои нова и още по-отговорна стъпка. Моята цел винаги е била да бъда близо до хората и най-вече до децата, защото именно те са бъдещето на нашия клуб.

Вярвам, че с подкрепата на всички ще успеем да засилим помощта и да направим още повече за развитието на младите. За мен е чест и огромна отговорност да бъда част от Съвета на директорите в клуба. Това е естествено продължение на дългогодишната ми работа в Сдружение „Магията на Пловдив“ и на всичко, което сме изграждали заедно през годините.

Локомотив е доказана марка в българския футбол – клуб с традиции, силна общност и изключителна история. Убеден съм, че бъдещето на всеки голям клуб започва от неговата школа. Затова ще вложа много енергия и усилия именно в развитието на младите таланти. Нашата цел е да изградим силна и модерна академия, която да създава не само добри футболисти, но и достойни личности. Искаме все повече момчета от школата да достигат до първия отбор и с гордост да носят черно-бялата фланелка“.

