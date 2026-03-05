Ясен Петров: Нищо не ни се получи

Наставникът на Добруджа Ясен Петров бе разочарован от загубата при визитата на Локомотив (София). Специалистът е на мнение, че днес нищо не се е получавало в отбора му, но все пак няма намерение да прави трагедии от поражението и ще се гледа към следващия важен двубой - срещу Берое.

“Много неща се объркаха, но това е нормално с оглед на проблемите, които имахме. Получихме рано червен картон и това е трудно. Трябва да забравим този мач, защото ни предстои важен мач в неделя. Ще имаме подобрения в състава. Днес нищо не вървеше, има такива мачове. Имаше прекален респект към Локомотив. Трябваше да действаме с повече увереност и самочувствие. Както приемаме победите нормално, така и загубите трябва да ги приемем. Битките ще са до края. Мисля, че ако бяхме подходили според нашия план, можехме да си тръгнем минимум с точка, но понякога не се получава”, каза Петров.