Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Генчев: След 70-ата минута сякаш Добруджа беше с човек повече

Генчев: След 70-ата минута сякаш Добруджа беше с човек повече

  • 5 март 2026 | 15:31
  • 775
  • 2

Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев говори след победата на своя тим над Добруджа. Столичните “железничари” победиха с 3:1 като домакини.

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

“Заслужена е победа, съжалявам, че си го направихме труден накрая. Дори при 11 на 11 имахме няколко чисти положения. След червения картон ни се улесни ситуацията. За 16 дни имаме 5 мача и трябва да се помисли за дозирането на натоварването на футболистите. Някои смени бяха наложителни и след 60-70-ата минута сякаш Добруджа беше с човек повече, а не ние. Някои футболисти трябва да се замислят за поведението си. Получихме гол, но и това е част от играта.

Липсата на концентрация във всеки един момент може да изиграе лоша шега. Един човек не се спъва два пъти в един и същ камък, няма да направим повече такава грешка.

За всеки треньор хубаво, когато различни играчи реализират голове. Доминик е важен за нас. Карузо се явява важен футболист за нас, това е добре. Ерол Дост също имаше положение. Има на кого да разчитаме, това е добре.

Не мисля, че е имало бреме. Първия мач играхме с Лудогорец, третия с Левски. Направихме добри мачове, само резултатите бяха лоши. Чисто игрово отборът стои добре, това е важно за нас. Генерално, пътят, по който вървим, е точно този, по който искаме.

Хубавият терен помага много. В неделя със сигурност чисто игрово ще изглеждаме по-добре от днес. Надявам се да стигнем до добър резултат”, заяви Генчев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ясен Петров: Нищо не ни се получи

Ясен Петров: Нищо не ни се получи

  • 5 март 2026 | 15:23
  • 615
  • 3
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 21371
  • 47
Отложиха втори мач на Светкавица

Отложиха втори мач на Светкавица

  • 5 март 2026 | 14:47
  • 613
  • 1
Локомотив (Пловдив) 0:2 ЦСКА 1948, Кребс удвои

Локомотив (Пловдив) 0:2 ЦСКА 1948, Кребс удвои

  • 5 март 2026 | 15:44
  • 10807
  • 21
Локо (Пловдив) обяви новия член на Съвета на директорите

Локо (Пловдив) обяви новия член на Съвета на директорите

  • 5 март 2026 | 13:55
  • 1081
  • 0
Недялко Москов: Задължителна победа, Съдийската комисия към БФС – Пловдив не се справя

Недялко Москов: Задължителна победа, Съдийската комисия към БФС – Пловдив не се справя

  • 5 март 2026 | 13:48
  • 1055
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) 0:2 ЦСКА 1948, Кребс удвои

Локомотив (Пловдив) 0:2 ЦСКА 1948, Кребс удвои

  • 5 март 2026 | 15:44
  • 10807
  • 21
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 21371
  • 47
Сбогувахме се с големия Георги Велинов

Сбогувахме се с големия Георги Велинов

  • 5 март 2026 | 10:37
  • 17361
  • 21
ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

  • 5 март 2026 | 13:31
  • 19570
  • 63
Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

  • 5 март 2026 | 07:10
  • 24356
  • 138
В петък на Малена й предстои сложна операция

В петък на Малена й предстои сложна операция

  • 5 март 2026 | 09:20
  • 22481
  • 37