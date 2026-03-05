Генчев: След 70-ата минута сякаш Добруджа беше с човек повече

Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев говори след победата на своя тим над Добруджа. Столичните “железничари” победиха с 3:1 като домакини.

“Заслужена е победа, съжалявам, че си го направихме труден накрая. Дори при 11 на 11 имахме няколко чисти положения. След червения картон ни се улесни ситуацията. За 16 дни имаме 5 мача и трябва да се помисли за дозирането на натоварването на футболистите. Някои смени бяха наложителни и след 60-70-ата минута сякаш Добруджа беше с човек повече, а не ние. Някои футболисти трябва да се замислят за поведението си. Получихме гол, но и това е част от играта.

Липсата на концентрация във всеки един момент може да изиграе лоша шега. Един човек не се спъва два пъти в един и същ камък, няма да направим повече такава грешка.

За всеки треньор хубаво, когато различни играчи реализират голове. Доминик е важен за нас. Карузо се явява важен футболист за нас, това е добре. Ерол Дост също имаше положение. Има на кого да разчитаме, това е добре.

Не мисля, че е имало бреме. Първия мач играхме с Лудогорец, третия с Левски. Направихме добри мачове, само резултатите бяха лоши. Чисто игрово отборът стои добре, това е важно за нас. Генерално, пътят, по който вървим, е точно този, по който искаме.

Хубавият терен помага много. В неделя със сигурност чисто игрово ще изглеждаме по-добре от днес. Надявам се да стигнем до добър резултат”, заяви Генчев.