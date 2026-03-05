Отложиха втори мач на Светкавица

Светкавица (Търговище) и Бенковски (Исперих) няма да играят на 7 март. Срещата е от 20-ия кръг на Североизточната Трета лига. От Исперих реагираха веднага и договориха приятелска среща с Мълния (Климент). Съперниците ще проведат спаринг на 7 март, събота от 14:00 часа в село Климент.

За Светкавица, това е втория двубой от пролетния полусезон, който няма да играе според програмата. Преди седмица беше отложен мача на търговищкия тим с Черноломец (Попово). Срещата е от 19-ия кръг на първенството и трябваше да се проведе на 28 февруари.