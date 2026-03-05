Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенковски (Исперих)
  3. Отложиха втори мач на Светкавица

Отложиха втори мач на Светкавица

  • 5 март 2026 | 14:47
  • 293
  • 0
Отложиха втори мач на Светкавица

Светкавица (Търговище) и Бенковски (Исперих) няма да играят на 7 март. Срещата е от 20-ия кръг на Североизточната Трета лига. От Исперих реагираха веднага и договориха приятелска среща с Мълния (Климент). Съперниците ще проведат спаринг на 7 март, събота от 14:00 часа в село Климент.

Отложиха мач на Североизток, Черноломец го замени с контрола
Отложиха мач на Североизток, Черноломец го замени с контрола

За Светкавица, това е втория двубой от пролетния полусезон, който няма да играе според програмата. Преди седмица беше отложен мача на търговищкия тим с Черноломец (Попово). Срещата е от 19-ия кръг на първенството и трябваше да се проведе на 28 февруари.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Краси Димитров: Феновете на Локо ни събираха пари и ни ги носеха в една шапка

Краси Димитров: Феновете на Локо ни събираха пари и ни ги носеха в една шапка

  • 5 март 2026 | 09:25
  • 2489
  • 8
Важен играч на "соколите" се завръща на Овча купел

Важен играч на "соколите" се завръща на Овча купел

  • 5 март 2026 | 09:17
  • 1814
  • 1
Локо (Сф) търси първа победа през пролетта, а Добруджа иска да продължи възхода си

Локо (Сф) търси първа победа през пролетта, а Добруджа иска да продължи възхода си

  • 5 март 2026 | 07:55
  • 4202
  • 9
ЦСКА 1948 с тежко гостуване в крепостта на "смърфовете"

ЦСКА 1948 с тежко гостуване в крепостта на "смърфовете"

  • 5 март 2026 | 07:30
  • 5795
  • 4
Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

  • 5 март 2026 | 07:10
  • 19429
  • 125
Величков: Полезно и нормално напрежение, днес видяхте реакцията на Ето'о

Величков: Полезно и нормално напрежение, днес видяхте реакцията на Ето'о

  • 4 март 2026 | 21:46
  • 10096
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 10585
  • 40
11-те на Локомотив (Пловдив) и ЦСКА 1948

11-те на Локомотив (Пловдив) и ЦСКА 1948

  • 5 март 2026 | 14:36
  • 2483
  • 0
Сбогувахме се с големия Георги Велинов

Сбогувахме се с големия Георги Велинов

  • 5 март 2026 | 10:37
  • 12373
  • 19
ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

  • 5 март 2026 | 13:31
  • 12288
  • 37
Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

  • 5 март 2026 | 07:10
  • 19429
  • 125
В петък на Малена й предстои сложна операция

В петък на Малена й предстои сложна операция

  • 5 март 2026 | 09:20
  • 19077
  • 31