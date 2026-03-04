Фенове на Лудогорец подкрепиха отбора преди важната битка с Левски

Лудогорец проведе последна тренировка на клубната база "Гнездо на орли" преди утрешния сблъсък с Левски от междинния 24-ти кръг на efbet Лига. На заниманието присъстваха около 30 привърженици, които подкрепиха футболистите на Пер-Матиас Хьогмо.

Предстоящата битка е много важна за "орлите", които изостават на 12 точки от "сините". Разградчани се нуждаят от задължителен успех на стадион "Хювефарма Арена", за да останат в борбата за титлата.