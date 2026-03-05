Хулио Веласкес определи групата на Левски за битката с Лудогорец

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 24-ия кръг на efbet Лига срещу Лудогорец. Двубоят на стадион "Хювефарма Арена" е в четвъртък от 18:30 часа.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Стипе Вуликич, Майкон, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Радослав Кирилов, Хуан Переа.