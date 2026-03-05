Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Хулио Веласкес определи групата на Левски за битката с Лудогорец

Хулио Веласкес определи групата на Левски за битката с Лудогорец

  • 5 март 2026 | 12:51
  • 1408
  • 1
Хулио Веласкес определи групата на Левски за битката с Лудогорец
Слушай на живо
Слушай на живо: Лудогорец - Левски

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 24-ия кръг на efbet Лига срещу Лудогорец. Двубоят на стадион "Хювефарма Арена" е в четвъртък от 18:30 часа.

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата
Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Стипе Вуликич, Майкон, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Радослав Кирилов, Хуан Переа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Краси Димитров: Феновете на Локо ни събираха пари и ни ги носеха в една шапка

Краси Димитров: Феновете на Локо ни събираха пари и ни ги носеха в една шапка

  • 5 март 2026 | 09:25
  • 2263
  • 8
Важен играч на "соколите" се завръща на Овча купел

Важен играч на "соколите" се завръща на Овча купел

  • 5 март 2026 | 09:17
  • 1654
  • 1
Локо (Сф) търси първа победа през пролетта, а Добруджа иска да продължи възхода си

Локо (Сф) търси първа победа през пролетта, а Добруджа иска да продължи възхода си

  • 5 март 2026 | 07:55
  • 4054
  • 9
ЦСКА 1948 с тежко гостуване в крепостта на "смърфовете"

ЦСКА 1948 с тежко гостуване в крепостта на "смърфовете"

  • 5 март 2026 | 07:30
  • 5493
  • 3
Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

  • 5 март 2026 | 07:10
  • 15577
  • 103
Величков: Полезно и нормално напрежение, днес видяхте реакцията на Ето'о

Величков: Полезно и нормално напрежение, днес видяхте реакцията на Ето'о

  • 4 март 2026 | 21:46
  • 9944
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Сф) 0:0 Добруджа, отмениха гол на Делев

Локо (Сф) 0:0 Добруджа, отмениха гол на Делев

  • 5 март 2026 | 13:15
  • 2635
  • 11
Сбогувахме се с големия Георги Велинов

Сбогувахме се с големия Георги Велинов

  • 5 март 2026 | 10:37
  • 7490
  • 16
ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

  • 5 март 2026 | 13:31
  • 1505
  • 0
Щангите на протест срещу Стефан Ботев и Пламен Братойчев

Щангите на протест срещу Стефан Ботев и Пламен Братойчев

  • 5 март 2026 | 13:25
  • 1084
  • 0
Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

  • 5 март 2026 | 07:10
  • 15577
  • 103
В петък на Малена й предстои сложна операция

В петък на Малена й предстои сложна операция

  • 5 март 2026 | 09:20
  • 15279
  • 23