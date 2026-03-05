Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  Ювентус предлага нов договор на Локатели

Ювентус предлага нов договор на Локатели

  • 5 март 2026 | 07:37
  • 545
  • 0
Ювентус предлага нов договор на Локатели

Ръководството на Ювентус е готово да предложи нов договор на полузащитника Мануел Локатели. След като в началото на сезона изглеждаше, че той не попада в плановете на клуба, сега халфът е основен избор за треньора Лучано Спалети.

Според информация на "Тутомеркатоуеб", от Юве подготвят оферта за нов контракт, който ще задържи 28-годишния играч в редиците на „бианконерите“ до 2030 г. Настоящото споразумение на халфа изтича през 2028 г.

Смята се, че Спалети вижда дългосрочната позиция на Локатели като дефанзивен полузащитник, който да си партнира с Кефрен Тюрам в средата на терена. Очаква се Ювентус да инвестира сериозна сума за привличането на нов плеймейкър през лятото.

Локатели, който носи и капитаската лента на Ювентус, прави един от най-силните си сезони откакто се присъедини към клуба през 2023 г. от Сасуоло. От началото на кампанията той има изиграни 36 мача във всички турнири, в които е отбелязал 3 гола и е направил 1 асистенция.

Снимки: Gettyimages

