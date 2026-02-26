Популярни
Локатели: Идва ми да зарева, оставихме сърцата си на терена

  • 26 фев 2026 | 11:06
Локатели: Идва ми да зарева, оставихме сърцата си на терена

Футболистите на Ювентус оставиха сърцата си на терена, заяви капитанът Мануел Локатели след отпадането от Шампионската лига. Италианците спечелиха с 3:0 в редовното време и изравниха общия резултат срещу Галатасарай, но турците вкараха два гола в продължението. 

"Идва ми да зарева. Вярвахме в успеха и си оставихме сърцата на терена. В първия мач един инцидент ни направи нещата далеч по-трудни. Искам да благодаря на всички на трибуните, защото феновете бяха невероятни. Това е един от мачовете, които остават в съзнанието ти завинаги", заяви капитанът на италианците за Prime Video. 

Бранителят Федерико Гати добави, че Юве реално отпадна още през миналата седмица, когато загуби с 2:5. Торинци успяха да стигнат до продължение, в което обаче Виктор Осимен и Баръш Йълмаз отбелязаха две попадения за Галатасарай

"Момчетата изнесоха супер мач, но двубоя като цяло го загубихме преди седмица. Днес се реванширахме частично и феновете бяха плътно зад нас. Ядосани сме, че отпаднахме след продължение, но както вече казах, двубоя го загубихме миналата седмица", каза защитникът.   

Снимки: Imago

