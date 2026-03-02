Ювентус удължи изтичащия договор на най-добрия си халф

От Ювентус официално подновиха договора на своя халф Уестън Маккени. Досегашното споразумение щеше да изтече през лятото, но то беше удължено до 2030 година при заплата от 4,2 млн. евро на сезон плюс бонуси.

Именно американският национал е най-добрият халф на “Старата госпожа” през този сезон със своите 8 гола и 7 асистенции в 38 мача във всички турнири. Според Николо Скира 27-годишният играч е получил редица запитвания от клубове като Интер, Рома, Милан, Астън Вила и Марсилия, но е предпочел да остане в торинския гранд, вместо да си тръгне като свободен агент след края на кампанията.

“След шест години в бяло и черно връзката между Уестън Маккени и Ювентус беше подсилена със заслужено удължаване на договора: споразумението, което ще обвърже родения през 1998 г. играч с “бианконерите” до 30 юни 2030 г. сега е официално. Това подновяване беше заслужено, благодарение на изяви на топ ниво от страна на американския халф, който пристигна в Торино от Шалке 04 през август 2020 г. и постепенно се превърна в ключова фигура. В мача за Купата на Италия срещу Удинезе през миналия декември той достигна 200 мача за Ювентус, като впоследствие те нараснаха до 220, в които той се е отчел с по 26 гола и асистенции. Често и с желание той влиза в ролята на голмайстор през последните седмици.

Weston has a message for you 🤳 pic.twitter.com/zGVaPBA8ZM — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) March 2, 2026

Играч като никой друг, тъвкав и способен буквално да заема която и да е позиция на терена. Това си пролича през последните месеци, в които, стартирайки като полузащитник, той успя да изрази себе си на високо ниво като голаджия, крило, бек и дори защитник. Инструмент, който може да бъде използван както отдясно, така и отляво на разположение на треньора Лучано Спалети, за да се опита и да удари всеки тип опонент. Момче, което спечели сърцата на феновете и бере плодовете на всекидневния труд в тренировките. Поздравления, Уес, от името на цялото семество на Ювентус”, се казва в изявлението на клуба.