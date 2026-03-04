Влахович поднови тренировки с Ювентус

Душан Влахович най-накрая се завърна към тренировъчния процес с Ювентус след дълги четири месеца извън терените заради контузия в адукторите.

Сръбският нападател беше извън строя от победата на торинци с 2:1 над Каляри през ноември, когато получи въпросната травма. Преди да получи контузията, той беше отбелязал три гола и беше направил една асистенция в 13 мача от Серия "А", а освен това имаше на сметката си и три попадения в четири двубоя от Шампионската лига до края на ноември.

В началото на декември сръбският национал избра да се подложи на операция в Лондон за разрешаване на проблема. Оттогава той премина през продължителен процес на рехабилитация и в сряда направи важна крачка към своето завръщане.

Според информация на "La Gazzetta dello Sport", Влахович е взел участие в част от тренировката на Ювентус в сряда следобед, което се случва за първи път от повече от три месеца.

Нападателят потенциално би могъл да се завърне в групата на „бианконерите“ навреме за мача срещу Пиза в събота вечер, а ако не, то за двубоя срещу Удинезе седмица по-късно, който е със същия начален час.