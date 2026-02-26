Ювентус реши да задържи третия си вратар с нов договор

От Ювентус официално обявиха новия договор на третия си вратар Карло Пинсолио, чието досегашно споразумение щеше да изтече през лятото. То обаче беше удължено с още една година до 2027-а.

Така 35-годишният юноша на “Старата госпожа” ще остане в клуба поне за още една кампания, въпреки че въобще не е играл нито през този, нито през миналия сезон. Пинсолио е част от първия състав на Ювентус за постоянно от 2017 година насам, но е изиграл едва шест официални мача. За сметка на това, той може да се похвали с осем трофея с тима, включително три титли на Италия. Също така стражът преди това е играл за Виареджо, Пескара, Виченца, Модена, Ливорно и Латина.

Carlo Pinsoglio has renewed his Juventus contract until 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣!



