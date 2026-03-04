Пянич: Спалети е на топ ниво, но не е достатъчен

Бившият халф на Ювентус Миралем Пянич е убеден, че Лучано Спалети е точния човек за клуба и може да го изведе до успешен нов цикъл. Треньорът пое “бианконерите” в края на октомври и значително подобри формата на клуба. В момента “старата госпожа” се намира на шестото място в класирането на Серия А и продължава борбата си за класиране в зона Шампионска лига.

“Онзи ден срещу Рома Ювентус показа истинското си ДНК, този дух да се бори до края. Отборът все още е в битката за Шампионската лига и има 11 мача до края. Лучано ми бе треньор в продължение на шест месеца в Рома и знам, че е на топ ниво. Спалети даде на отбора ясна идентичност и клубът сега се нужда от стабилност, за да започне да печели отново. Спалети е правилният човек за нов цикъл, но очевидно не е достатъчен. Те ще имат нужда от три нови попълнения на високо ниво, по едно във всяка линия. Локатели се адаптира много добре към стила на Спалети, сега ще трябва да поддържа това ниво. Ако не могат да си позволят да вземат Тонали през лятото, тогава да изберат Бернардо Силва. Той е шампионът, от който Юве се нуждае. Много качествен играч, личност и харизма. Бернардо те кара да направиш стъпка напред,” смята Пянич.

Ювентус удължи изтичащия договор на най-добрия си халф

Босненецът препоръча и на Душан Влахович да остане в тима. Сърбинът е с изтичащ договор, като по-скоро се очаква той да напусне клуба поради сериозните си финансови изисквания, които от “Алианц Стейдиъм” не са готови да задоволят към момента.

“Бих му казал: Сигурен ли си, че ще намериш по-добро място от Ювентус и Торино? Изключителен клуб и град, в който да играеш. Не е лесно и го казвам от личен опит. Убеден съм, че Влахович ще има рекорден сезон под ръководството на Спалети. Лучано знае как да извади най-доброто от всеки нападател - Джеко, Икарди, Осимен. Имам вяра и в Джонатан Дейвид. Лил не е Ювентус, но не се вкарват по 25 гола на сезона случайно. Както би казал Алегри, успокой се,” обясни бившият полузащитник.

Следвай ни:

Снимки: Imago