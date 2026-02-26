Популярни
  2. Ювентус
  3. От УЕФА обясниха червения картон за защитник на Ювентус

От УЕФА обясниха червения картон за защитник на Ювентус

  • 26 фев 2026 | 19:33
  • 247
  • 0
От УЕФА официално се аргументираха за вчерашното изгонване на защитника на Ювентус Лойд Кели при негово нарушение срещу Баръш Йълмаз от Галатасарай в началото на второто полувреме на на реванша между двата тима от плейофите на Шампионската лига. Въпреки че довършиха мача с човек по-малко, “бианконерите” спечелиха с 3:0 в редовното време, но бяха отстранени след два гола на турците в продълженията.

При въпросната ситуация Кели скочи във въздуха, за да играе с топката, но при приземяването си неволно настъпа левия глезен на съперниковото крило. Първоначално му беше показан втори жълт картон, но след проверка с ВАР главният съдия го Жоао Пинейро го отстрани от игра с директен червен картон. Така бранителят ще бъде наказан не за един, а за два мача при следващото си участие в евротурнирите. Неговото изгонване предизвика сериозна полемика в Италия, като от лагера на Ювентус изразиха своето възмущение от отсъждането.

“Играчът на Ювентус с номер 6, използвайки своите бутони, направи силен контакт със съперниковия ляв глезен, което ясно застраши безопаснотта на неговия опонент”, се казва в краткото обяснение на УЕФА.

Директорът на торинския гранд Джорджо Киелини обаче изрази несъгласието си относно червения картон на англичанина. “Нека просто да кажем, че имат късмет, че в тази ситуация беше Кели, а не аз. Няма какво повече да кажа”, заяви легендарният защитник след двубоя.

Снимки: Gettyimages

