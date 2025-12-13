Нико Петров сравни Балов с Ямал и атакува Найденов и Домусчиев

Футболният анализатор Николай Петров похвали в социалните мрежи крилото на Славия Кристиян Балов, който е желан от ЦСКА. Нико направи анализ след отпадането на "белите" от ЦСКА 1948 в турнира Sesame на България, като написа: "Балов-българският Ямал".

"Кристиян Балов, благодаря ти, че ми върна желанието за българския футбол! Благодаря ти, че ми носиш наслада всеки път, когато те гледам. Оттук нататък всеки път ще идвам на стадиона на Славия заради теб. Както и много други хора. Благодаря на твоите треньори в школата, че са те изградили, и най-вече благодаря на Загорчич и Ратко Достанич, че те пускат, за да можем всички фенове на българския футбол да те видим. Как ще разберем дали талантите са готови за мъжкия футбол, ако не играят?

Най-важното за тези деца е да ги пускате да играят. Г-н Цветомир Найденов, вие на какво се кефите след това продължаване за купата? Продължихте, да, само че победителят е Славия. Защото освен Балов имаше Мартин Георгиев, имаше още три момчета резерви от школата на Славия и още двама, които не влязоха - тоест, общо седем от школата. Те са победителите. Не вие, г-н Найденов, който изхарчихте милиони, за да съберете сборен отбор на света. Не вие, не г-н Домусчиев.

Титлите ще си ги прибирате във вашите си витрини. Там ще им се кефите само вие и никой друг. Вие убивате българския футбол. Знам, че много хора ще ме нападнат сега и ще ме намразят, но начинът, по който работите - събирате всякакви чужденци, от всякакъв край на света, е пагубен за българския футбол. Единственият път, който се дава на български момчета, е в Славия. Понякога се случва в Черно море, Септември (София). Само че Септември и те са подели да участват на Купата на Африка. Е, господа - Балов! Гледайте Балов", каза Нико Петров.