Нико Петров: Левски е копие на ПСЖ, но не може да пресира

Победата на Левски с 3:1 като гост на ЦСКА 1948 в Бистрица бе основна тема в поредния епизод на "Анализът на Нико Петров" в студиото на Sportal.bg. „Сините“ отново показаха характер, след като изостанаха рано в резултата, но стигнаха до пълен обрат и взеха важни три точки.

Домакините започнаха по-агресивно и успяха да поведат още в началото, но ключовият момент в срещата дойде с червения картон на централния защитник Адама Траоре. Въпреки численото предимство обаче, Левски е имал нужда от психологически импулс, който дойде с изравнителното попадение в самия край на първото полувреме.

В типичния си нестандартен стил Нико Петров направи любопитно сравнение, заявявайки, че Левски в момента изглежда като копие на Пари Сен Жермен – с много офанзивен потенциал, скорост по фланговете и играчи, които могат да решат мача индивидуално. Разликата, по думите му, е съществена: „Сините“ все още не знаят как да пресират правилно и синхронизирано. Именно липсата на организирана и постоянна преса остава един от основните дефицити в играта.

В епизода Нико Петров изтъкна позитивите – реакцията след ранния гол, динамиката в атака и умението да се използва численото предимство. Но не подмина и негативите – колебанията в началните минути, пропуските в позиционирането без топка и несигурността при първата линия на натиск.