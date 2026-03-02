Популярни
  • 2 март 2026 | 08:30
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Българският национален отбор за мъже гостува на Армения тази вечер от 18:15 часа българско време във важен мач от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029.

В Mika Sport Complex в Ереван играчите на Любомир Минчев ще търсят задължителна победа, след като загубиха гостуването си на Норвегия преди броени дни с 67:76.

България с грешна стъпка в Норвегия, изгониха Любо Минчев, Бост се контузи

Нашите вече победиха веднъж арменците - 98:88 в Ботевград в края на ноември. Тимът ни е с един успех и едно поражение дотук и заема втора позиция в класирането в Група B. Начело е Норвегия с баланс 2-0, а Армения е на последната трета позиция с две загуби от две срещи.

Големите отсъстващи за България отново ще бъдат Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър. Асът на Олимпиакос се възстановява от травма в кръста, докато пойнт гардът на Цървена звезда не получи разрешение от сръбския клуб да се присъедини към националния ни тим за тези два двубоя. Контузията на опитния Дий Бост, която той получи при поражението от Норвегия, пък е още един проблем за представителния ни тим в навечерието на мача.

Снимка: ФИБА

