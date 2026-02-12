Популярни
Анализът на Нико Петров: Персоналното пазене умря преди 26 години

  • 12 фев 2026 | 16:51
  • 523
  • 1

Левски отново преклони глава пред Лудогорец – този път на 1/4-финалите за Купата на България. „Сините“ загубиха с 0:1, а резултатът болезнено напомни за развоя от финала за Суперкупата само преди няколко дни, когато сценарият бе абсолютно същият – минимален успех за тима от Разград и сериозни въпросителни около представянето на столичани. В анализа си Нико Петров посочи, че Хулио Веласкес за втори пореден път допуска една и съща стратегическа грешка – залага на персонално пазене срещу отбор, който е изключително силен в движението без топка и в ротациите по фланговете и в централните зони. По думите му това е „тотална отживелица от преди 26 години“ и в съвременния футбол подобен подход носи повече рискове, отколкото ползи. Според анализа на бившия футболист на "сините" Хьогмо е надиграл тотално Веласкес при ситуацията за единствения гол в мача.

„В рамките на три минути той буквално се подигра на Веласкес“

В студиото бе отбелязано още, че проблемът не е само в резултата, а в повтаряемостта на грешките. Когато два пъти в рамките на дни губиш по идентичен начин от един и същи съперник, това вече не е случайност, а тенденция. А тенденциите в големите мачове често се оказват решаващи за оценката на един треньор.

За Лудогорец победата е поредно доказателство за стабилност и по-висока тактическа култура в ключовите моменти. За Левски обаче остава въпросът дали ще бъдат извлечени нужните поуки, за да може тимът да запази преднината си от седем точки в шампионата и в крайна сметка да триумфира с титлата.

