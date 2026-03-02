Ботев отваря фен-зоната за мача със Септември

Ботев Пловдив приема Септември София в среща от 24-ия кръг на Първа лига. Двубоят е навръх Националния празник 3 март от 18:30 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. На разположение на феновете е кафе Corner Bar, което се намира до фен магазина откъм ул. "Богомил". В утрешния ден ще отвори и фен-зоната, в която "жълто-черните" фенове ще могат да се насладят на различни храни и напитки, музика, както и на клубния талисман Бенкса.

В утрешния ден ще отвори и фен-зоната, в която "жълто-черните" фенове ще могат да се насладят на различни храни и напитки, музика, както и на клубния талисман Бенкса.