ЦСКА обяви, че ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Джони Велинов

ЦСКА обяви, че днес след 16:00 часа пред централния вход на стадион “Българска армия” ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Георги Велинов. Легендарният футболист напусна този свят вчера, а от клуба допълнително ще информират за деня, часа и мястото на поклонението.

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Ето какво пишат от ЦСКА:

Армейци,

Днес (2 март) след 16:00 ч. пред централния вход на ст. „Българска армия“ ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Георги Велинов, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

ЦСКА ще информира допълнително за деня, часа и мястото на поклонението пред великия ни вратар.

Поклон пред светлата му памет!

Легендите не умират!