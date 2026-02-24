Мбапе ще пропусне реванша срещу Бенфика

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе е аут за реванша с Бенфика от плейофите на Шампионската лига в сряда, съобщава “Екип”. Причината е постоянна болка в лявото коляно, поради която нападателят преждевременно е напуснал сутрешната тренировка на тима.

На днешната си пресконференеция наставникът Алваро Арбелоа увери, че ще може да разчита на Мбапе. Въпреки това проведените този следобед медицински прегледи са показали, че коляното на играча е далеч от заздравяване. От “Ас” потвърждават информацията на френското издание и добавят, че най-вероятно голмайсторът на мадридчани няма да се възстанови навреме и за домакинството на Хетафе в понеделник. Така най-вероятно той ще е готов за гостуването на Селта на 7 март.

Двете медии също така припомнят, че травмата на Мбапе е още от мача именно срещу Селта на 7 декември, когато получи разтежение в същото коляно. Поради тази причина се очакваше той да пропусне сблъсъка с Барселона за Суперкупата на Испания, но тогава се включи в края на мача. Впоследствие френският национал взе участие в почти всички срещи на тима, което не му позволи да се възстанови напълно от своята контузия. Именно той е най-важният играч за Реал през този сезон със своите 38 гола и 6 асистенции в 33 мача във всички турнири.

Снимки: Gettyimages