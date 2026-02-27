Гуардиола за жребия в ШЛ: Колкото по-често играеш срещу най-силните, толкова по-добре

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола не изглежда оттегчен, че отново ще трябва да премери сили с Реал Мадрид в Шампионската лига. Двата тима се паднаха един срещу друг в осминафиналите на надпреварата. Това ще са мачове №10 и №11 между двата клуба за последните пет сезона в надпреварата.

“Колкото по-често се изправяш срещу най-добрите отбори в историята на турнира, толкова повече се учиш, за да бъдеш по-добър в бъдеще. За нас това е важно”, заяви Пеп.

Паралелно с това Сити продължава да преследва Арсенал в Премиър лийг. Досега на сметката си Гуардиола има шест титли с клуба от “Етихад”, като първата е от 2017/18. В същото време за колегата му начело на “топчиите” Микел Артета това би било първи триумф в шампионата. Пеп беше попитан какво е бил натискът върху него по пътя към първото злато във Висшата лига. “Не помня, не съм дошъл тук да давам съвети на Микел”, отговори испанецът.

Гуардиола потвърди, че Жереми Доку е подновил пълноценни тренировки, но не знае кога ще се може пак да играе.

Мениджърът говори и по темата за това, че някои от неговите футболисти спазват Рамадана и това може да повлияе върху физическото им състояние.

“Те следват тези религиозни традиции и, разбира се, имаме добри диетолози, които се адаптират към нуждите на отбора. Мисля, че са свикнали с това, не са млади, имат много, много години опит в играене по това време. За всички се полагат грижи и изборът ми за състава няма да е повлиян от това”, обясни Гуардиола.

В края Пеп сподели кои стадиони в Англия му допадат най-много за гостувания.

“Харесвам Фулъм (“Крейвън Котидж”), харесвам Уотфорд (“Викаридж Роуд”), Евертън (“Гудисън Парк”). Като идваш от друга страна в тези традиционни стадиони, харесва ми! Разбира се, новите също са красиви”, завърши той.