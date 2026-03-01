Моуриньо за Престиани: Ако е виновен, за мен е приключено, но трябва да поставя много „ако“-та отпред

По време на пресконференцията си преди утрешния мач с Жил Висенте наставникът на Бенфика Жозе Моуриньо обсъди надълго и нашироко цялата полемика около мачовете с Реал Мадрид в Шампионската лига, тръгнала от обвиненията на испанския клуб за расизъм на Джанлука Престиани срещу Винисиус Жуниор. Специалния също така увери, че иска да продължи да води лисабонския гранд.

За обвиненията в расизъм срещу Престиани, включително от Алваро Арбелоа

Обичам Алваро и ще продължа да го обичам, но продължавам да смятам, че аз съм заел правилната позиция, а не той. Споменах това на пресконференцията, когато бях изправен пред изявленията на Алваро и на един играч, в обвинението срещу Престиани и в защита на играча на Реал. Казах, че ако някой не е балансиран, аз искам да бъда, нито да защитавам моя, нито да атакувам другия. Използвах, във флаш интервю, че не искам да нося червената фланелка, имайки предвид Бенфика, нито да нося бялата фланелка, имайки предвид Реал Мадрид. Исках да бъда безпристрастен в случай, който евентуално може да бъде от голяма сериозност. Когато казах да отделят няколко минути, за да прочетат Декларацията за правата на човека, имах предвид презумпцията за невинност. И когато казвам, че като гражданин съм напълно, но напълно човек, който отхвърля всякакъв вид дискриминация, предразсъдъци, невежество или идиотизъм, аз направих това, други не го направиха.

Но също така казвам, ако, и повтарям много пъти, ако моят играч не е спазил тези принципи, които са мои и на Бенфика също, този играч, неговата кариера с треньор на име Жозе Моуриньо и в клуб на име Бенфика, неговата кариера приключва. Не съм юрист, но не съм и невеж, нямам магистърски степени по право, нито съм завършил право, но съм завършил физическо възпитание и спорт с гордост и имам минимална културна основа — презумпцията за невинност, човешко право ли е, или не? Мога да повторя 20 пъти това, което отхвърлям, но продължавам с „ако“. УЕФА, за съжаление, за да отстрани играча от мача, откри член 420.328, който беше скрит там, като причина да го отстранят и те също тръгнаха в посока да не поставят „ако“, което мисля, че трябваше да бъде поставено. Аз продължавам с моето: ако играчът наистина е виновен, няма да го погледна отново по начина, по който съм го гледал и с мен... свърши. Но трябва да поставя много „ако“-та отпред.

За размяната на фланелки между Сидни Лопес Кабрал и Винисиус

Въпросът с фланелката не смятам за критикуем. Мисля, че можеше да бъде избегнат. Не е критикуем, защото е нормална и обичайна практика в големи мачове играчите да си разменят фланелки. Естествено е да се опитат да го направят с играчи, с които се идентифицират, или с които са били съотборници, или на които се възхищават, защото са на стратосферно ниво. Не виждам да е критикуемо, просто можеше да бъде избегнато предвид случилото се през седмицата.

За наказанието си за реванша

Относно гледането на мача отвън, разбира се, това ме натъжи и разочарова, но работата беше свършена. Фактът, че останах да гледам мача в автобуса, е практика, която почти винаги прилагам, когато съм наказан, но имах на разположение четири монитора, с четири различни ъгъла на играта. Единственото, което ми липсваше, беше директният контакт, емпатията, адреналинът, но може би бъдещето и модерните технологии все повече тласкат треньорите към привилегирована ситуация на контрол над всичко, в различно пространство, както вече се прави в някои спортове. Честно казано, бях разочарован, но не смятам, че е имало някакво въздействие, положително или отрицателно.

За решението си да не даде пресконференция преди мача

— Защо не бях на пресконференцията? Защо не бях всеки път, когато бях наказан? Защото това е мой принцип, който можете да уважавате или не, но е мой. Забранено ви е да влизате в съблекалнята, да общувате директно с играчите си, не виждам причина да ходя на пресконференция. Жоао Тралхао [помощник-треньор - б.р.] е треньор като мен, с образование, опит, много представителен за това, което е Бенфика, както той, така и всеки от моите асистенти. Неговата дума е моя дума, не виждах абсолютно никаква причина да не бъда представляван от Жоао. Ако това беше нещо, което бях направил за първи път в живота си, можех да приема, че се опитват да го свържат с опит да избегна някой по-малко приятен въпрос, но който знае моята история, знае много добре, че във всички ситуации, в които съм бил наказан, не съм ходил на нито една пресконференция.

За това дали ще остане начело на Бенфика

Относно моето бъдеще, трябва да попитате президента Руи Коща, не мен. Клаузата е просто за улесняване на раздялата, както за Бенфика, така и за мен. Лесно е, не е клауза, която може да заложи икономическото положение на клубовете, както често се случва, когато треньори, които искат да напуснат, трябва да влизат в преговори за намаляване на сумите. Това е клауза, която навремето нарекох клауза за етика и уважение към кандидатите за президент на Бенфика, в момента бих я нарекъл клауза за улеснение. Лесно е, както за мен, така и за Бенфика, да вземем решението. Говорихте и за класирането, има две: реално и виртуално. Трябва да се придържаме към реалното, защото в крайна сметка то е това, което има значение, но ако искаме да се придържаме към виртуалното, и трябва да знаете за какво говоря, и започнем да броим, че този има минус две точки, а онзи има плюс две точки, ще видите, че според виртуалното класиране има фундаментална разлика. Реалното е реално, но аз като треньор и лидер на група трябва да се придържам и към виртуалното. А виртуалното е също мотивация за нас, защото знаем много добре какво се е случило.

За думите на Руи Коща, че продължава да разчита на него

Има едно нещо, което контролирам, а това е моята воля, моите мотивации и емоционален контрол по отношение на това. Мисля, че понякога пропускате важни сигнали. Когато, след проблема с мачовете срещу Реал Мадрид, за щастие се хванахте и казахте, че съм пропуснал голяма възможност да се върна в Реал Мадрид, пропуснахте, защото искахте или не бяхте компетентни, че един ден преди това, в тази зала, ме попитаха дали може да се каже „не“ на Флорентино Перес и моят отговор беше: “Да, може”. Ако исках да напусна Бенфика и да отида в Реал Мадрид, мислите ли, че щях да кажа това? Имам много недостатъци, но мислите ли, че съм глупав? Ако исках да отида в Реал Мадрид, мислите ли, че щях да кажа, че може да се каже „да“ или „не“ на президента на Реал Мадрид? Бях много обективен. Аз бях този, който каза, че не искам да отивам, че между редовете казах, че искам да остана. Сега искам да остана и да играя само едно първенство, а не две. Да играя реално първенство и виртуално първенство, не ми харесва. В момента играем две първенства. Но искам да остана, искам да спазвам договора си с Бенфика, ако клубът иска да поднови договора ми за още години, също ще подпиша без да обсъждам нито една запетая, но искам да играя само едно първенство, а не две.

Снимки: Imago