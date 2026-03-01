Арбелоа разкри тайната за силната форма на Винисиус и коментира контузията на Мбапе

Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа похвали „изключителния“ Винисиус Жуниор, на фона на стремежа на крилото да продължи впечатляващата си форма. Тимът приема Хетафе в понеделник вечер в среща от Ла Лига, а младият специалист няма съмнения, че бразилецът отново ще опита да покаже забележително представяне, след като отбеляза 6 гола в последните си 5 мача.

„Не знам дали съм натиснал някой конкретен бутон. Заслугата е негова, тъй като той е фантастичен и изключителен футболист. Единствената ми заслуга, ако имам такава, е, че му дадох много увереност, грижа и се опитах да насърча съотборниците му да го търсят на терена и най-вече да го намират в ситуации, в които може да покаже таланта и способностите си - да се изправя срещу противници, да дриблира, да създава ситуации един на един, както направи онзи ден. Той е решителен, фундаментален футболист и като треньор, единствената ми задача е да създам колкото се може повече ситуации, в които той може да използва качествата си. Това ще ни накара да играем по-добре и да станем по-опасни“, заяви Арбелоа на днешната си пресконференция.

По повод физическата форма на Килиан Мбапе, който ще отсъства от игра около три седмици заради проблеми с коляното и може да остане под въпрос за първия мач от осминафиналите в Шампионската лига срещу Манчестър Сити, Арбелоа каза: „Много ясни сме за това какво се случва и какво искаме сега - той да се възстанови напълно от дискомфорта, за да може да се завърне на 100%, с максимална увереност и възможно най-голяма сигурност. Искаме да гарантираме, че се чувства напълно възстановен. Ще го следим ден след ден и ще наблюдаваме напредъка му. В този момент е по-добре да не се поставят крайни срокове. Искаме той да се завърне на 100%.“

Снимки: Gettyimages