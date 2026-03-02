Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

Реал Мадрид и Хетафе затварят 26-ия кръг в испанската Ла Лига. Двубоят е в днешния 2-ри март (вторник) и започва от 22:00 часа българско време, а "кралете" ще имат подкрепата на домакинския фактор, тъй акто двубоят предстои да се изиграе на "Сантиаго Бернабеу".

Победата е без алтернатива за "белия балет", тъй като лидерът Барселона помете Виляреал с 4:1 през уикенда и дръпна с 4 точки на първото място и нова загуба на точки сериозно би уточнило положението на вицешампионите. Хетафе обаче също се нуждае от позитивен резултат, тъй като само пет пункта делят отбора от "опасната зона".

Реал Мадрид демонстрира добра форма в последните си пет мача с четири победи и една загуба. "Лос бланкос" победиха Бенфика с 2:1 в Шампионската лига на 25.02.2026 г., но преди това претърпяха изненадваща загуба от Осасуна с 2:1 в Ла Лига на 21.02.2026 г. Мадридчани се наложиха над Бенфика като гост с 0:1 на 17.02.2026 г. в първия мач от двубоя в Шампионската лига. Преди това разгромиха Реал Сосиедад с 4:1 на 14.02.2026 г. и победиха Валенсия като гост с 0:2 на 08.02.2026 г. в мачове от Ла Лига. Хетафе показва непостоянна форма с две победи, две равенства и една загуба в последните си пет срещи. В последния си мач отборът загуби от Севиля с 0:1 на 22.02.2026 г. Преди това "азулоните" победиха Виляреал с 2:1 на 14.02.2026 г. и Алавес като гост с 0:2 на 08.02.2026 г. Тимът записа две последователни равенства - 0:0 срещу Селта на 01.02.2026 г. и 1:1 срещу Жирона на 26.01.2026 г.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Реал Мадрид има пълно превъзходство с пет победи и нито едно равенство или загуба. Последната среща се състоя на 19.10.2025 г., когато "белият балет" победи с 0:1 като гост в мач от Ла Лига. Преди това, на 23.04.2025 г., Реал Мадрид отново се наложи с 0:1 на терена на Хетафе. На 01.12.2024 г. мадридчани спечелиха с 2:0 на "Сантиаго Бернабеу". На 01.02.2024 г. Реал Мадрид победи с 0:2 като гост, а на 02.09.2023 г. се наложи с 2:1 като домакин. Статистиката показва, че Хетафе има сериозни затруднения срещу Реал Мадрид, като не е успял да отбележи гол в четири от последните пет срещи.

Арда Гюлер се очертава като ключова фигура за Реал Мадрид в предстоящия мач. Младият турски талант демонстрира впечатляващо развитие през настоящия сезон, превръщайки се в един от най-важните играчи в средата на терена за "белия балет". Неговата техника, визия и способност да създава голови положения го правят особено опасен за защитата на Хетафе. В последните мачове Гюлер показа, че може да поеме отговорност в отсъствието на някои от звездите на отбора. За Хетафе, уругвайският полузащитник Мауро Арамбари ще бъде централна фигура. Опитният халф е стълб в средата на терена за "азулоните" със своята работоспособност, тактическа дисциплина и умение да разпределя топката. Арамбари е ключов за баланса на отбора, като помага както в защита, така и в организацията на атаките. Неговият опит ще бъде от решаващо значение, ако Хетафе иска да се противопостави на силния състав на Реал Мадрид и да прекъсне негативната си серия срещу този съперник.