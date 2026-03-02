Бивш играч на Барселона: Пътувах 16 часа, за да избягам от Иран

Бившият нападател на Барселона Мунир Ел Хадади вече е в Мадрид. Само четири часа и половина след кацането си в испанската столица нападателят на техеранския клуб Естеглал разказа за мъчителното си пътуване, за да напусне Иран, където ескалацията на бомбардировките наложи евакуацията на няколко чуждестранни футболисти. На него му се наложило да пътува 16 часа по суша, за да излезе от зоната на конфликта.

„Тръгвахме в седем сутринта. Имахме полет и бяхме готови да заминем“, обясни нападателят пред „Ел Чирингито“. „Бяхме на пистата, готови да излетим със самолета, когато ми казаха, че трябва да сляза. Мой приятел ми изпрати съобщение, че са атакували и че няма да успеем да излетим.“

Роденият в Испания футболист е пътувал заедно с бившия вратар на Реал Мадрид Антонио Адан и албанеца Ясир Асани към Дубай, след като получили няколко почивни дни след победата с 2:1 над Фаджр Сепаси в 23-ия кръг на иранската Про лига.

„Чакахме там, на летищния терминал, в един хотел. Имаше много охрана. Казаха ни, че ще подготвят микробус, за да тръгнем всички заедно - разказа подробно той. - Треньорът също е нов. Пристигна преди три дни и се наложи отново да си тръгне.“

Пътуването им по суша продължило около 16 часа: „Играх на „Не се сърди, човече“ със съотборника ми, спах един час, събуждах се... Не можеш да си спокоен, не можеш да спиш. Следиш всичко. Направихме три спирки до турската граница.“

Мунир показа и няколко снимки на ракети във въздуха и бомбардировки, които е виждал от колата. „Важното е, че вече съм тук, най-накрая със семейството си“, увери той. „Сега ще си почина, а след това ще мислим какво ще правим в бъдеще.“

