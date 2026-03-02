Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Естеглал
  3. Бивш играч на Барселона: Пътувах 16 часа, за да избягам от Иран

Бивш играч на Барселона: Пътувах 16 часа, за да избягам от Иран

  • 2 март 2026 | 13:54
  • 300
  • 0
Бивш играч на Барселона: Пътувах 16 часа, за да избягам от Иран

Бившият нападател на Барселона Мунир Ел Хадади вече е в Мадрид. Само четири часа и половина след кацането си в испанската столица нападателят на техеранския клуб Естеглал разказа за мъчителното си пътуване, за да напусне Иран, където ескалацията на бомбардировките наложи евакуацията на няколко чуждестранни футболисти. На него му се наложило да пътува 16 часа по суша, за да излезе от зоната на конфликта.

„Тръгвахме в седем сутринта. Имахме полет и бяхме готови да заминем“, обясни нападателят пред „Ел Чирингито“. „Бяхме на пистата, готови да излетим със самолета, когато ми казаха, че трябва да сляза. Мой приятел ми изпрати съобщение, че са атакували и че няма да успеем да излетим.“

Роденият в Испания футболист е пътувал заедно с бившия вратар на Реал Мадрид Антонио Адан и албанеца Ясир Асани към Дубай, след като получили няколко почивни дни след победата с 2:1 над Фаджр Сепаси в 23-ия кръг на иранската Про лига.

„Чакахме там, на летищния терминал, в един хотел. Имаше много охрана. Казаха ни, че ще подготвят микробус, за да тръгнем всички заедно - разказа подробно той. - Треньорът също е нов. Пристигна преди три дни и се наложи отново да си тръгне.“

Пътуването им по суша продължило около 16 часа: „Играх на „Не се сърди, човече“ със съотборника ми, спах един час, събуждах се... Не можеш да си спокоен, не можеш да спиш. Следиш всичко. Направихме три спирки до турската граница.“

Мунир показа и няколко снимки на ракети във въздуха и бомбардировки, които е виждал от колата. „Важното е, че вече съм тук, най-накрая със семейството си“, увери той. „Сега ще си почина, а след това ще мислим какво ще правим в бъдеще.“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гласнер за дузпата на Манчестър Юнайтед: Това бе бонус "Олд Трафорд"

Гласнер за дузпата на Манчестър Юнайтед: Това бе бонус "Олд Трафорд"

  • 2 март 2026 | 09:29
  • 7513
  • 14
Неуморим! Меси поведе Интер Маями към волеви обрат

Неуморим! Меси поведе Интер Маями към волеви обрат

  • 2 март 2026 | 07:50
  • 7730
  • 8
Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

  • 2 март 2026 | 06:27
  • 4448
  • 10
Спалети: Живея за четвъртото място, трябва да вярваме

Спалети: Живея за четвъртото място, трябва да вярваме

  • 2 март 2026 | 05:35
  • 6716
  • 1
Капитанът на Челси: Арсенал е един от най-добрите отбори в света

Капитанът на Челси: Арсенал е един от най-добрите отбори в света

  • 2 март 2026 | 05:17
  • 3836
  • 1
Консейсао: Ювентус заслужаваше победата, а аз трябва да вкарвам повече

Консейсао: Ювентус заслужаваше победата, а аз трябва да вкарвам повече

  • 2 март 2026 | 04:12
  • 1596
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 5723
  • 6
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 9394
  • 46
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 12222
  • 18
Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

  • 2 март 2026 | 08:49
  • 12668
  • 21
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 4387
  • 1
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 4221
  • 7