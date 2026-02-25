Престиани реагира на решението на УЕФА с „Това е позор!“, но след това размисли

Джанлука Престиани реагира на отказа на УЕФА да отмени временното му наказание за двубоя с Реал Мадрид в Шампионската лига, след като Бенфика обжалва решението. Няколко минути след като организацията публикува съобщение с решението, аржентинецът използва социалните мрежи, за да изрази съжалението си за ситуацията, но бързо се разкая и изтри публикацията.

Окончателно: Престиани няма да играе в реванша срещу Реал Мадрид

20-годишният младок отговори на фен в X, който се оплакваше от факта, че Федерико Валверде е избегнал санкция за удар без топка срещу Дал в мача на "Луж", докато той е наказан "без доказателства" за предполагаемия случай на расизъм срещу Винисиус Жуниор.

"Очевидно можеш да нанесеш удар без топката и да не получиш наказание. Очевидно можеш и да санкционираш някого без доказателства. Вече дори не се опитват да се крият, когато става дума за Реал Мадрид. Това е позор", написа той, като половин час по-късно изтри публикацията.

Бенфика подаде жалба до УЕФА заради инцидента между Валверде и Дал, но организацията реши само да "архивира" случая, потвърждавайки участието на Валверде в мача тази сряда, за разлика от наказания Престиани.

