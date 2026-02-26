Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  И вчерашният сблъсък между Реал и Бенфика не мина без голям скандал

И вчерашният сблъсък между Реал и Бенфика не мина без голям скандал

  • 26 фев 2026 | 11:49
  • 1792
  • 0
И вчерашният сблъсък между Реал и Бенфика не мина без голям скандал

Въпреки че играчите на Реал Мадрид и Бенфика се държаха изключително спортсменски на терена и не оставиха напрежението след първия мач да ги обземе, реваншът между двата отбора отново бе белязан от голям скандал. Фен на домакините бе заснет да прави нацистки поздрав на трибуните на “Сантиаго Бернабеу” преди началото на реванша, спечелен от Реал с 2:1. Привърженикът веднага бе идентифициран и изведен от пределите на стадиона, а след двубоя кралският клуб излезе със специално изявление, в което уверява, че ще изключи завинаги провинилия се фен, който реши да изпъкне по друг начин на фона на големият банер "Не на расизма!".

“ФК Реал Мадрид обявява, че е поискал спешно от Дисциплинарната комисия на клуба да започне незабавно производство за изключване на члена, заснет от телевизионни камери да прави нацистки поздрав на трибуните мигове преди началото на мача между Реал Мадрид и Бенфика. Този член е бил идентифициран от служители по сигурността на клуба мигове след като се е появил в кадър и е бил незабавно изгонен от стадион „Сантиаго Бернабеу“. Реал Мадрид осъжда подобни жестове и изрази, които подбуждат към насилие и омраза в спорта и обществото”, гласи официалната позиция от страна на “белите”.

Снимки: Imago

