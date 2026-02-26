Популярни
Арбелоа: Винисиус трябва да е нашият лидер

  • 26 фев 2026 | 02:00
Арбелоа: Винисиус трябва да е нашият лидер

Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа коментира победата с 2:1 над Бенфика в Шампионската лига, като отличи представянето на Орелиан Чуамени и подчерта ключовата роля на Винисиус Жуниор.

„Нито един мач в Шампионската лига не е лесен през всичките 90 минути, винаги се налага да страдаш. Съперникът ни пресираше добре, а ние не знаехме как да се възползваме от свободните пространства между полузащитниците им. След като коригирахме това на почивката, заиграхме по-добре“, заяви Арбелоа.

Реал и Бенфика заложиха не на скандали, а на страхотен футбол, но Винисиус отново направи разликата
Реал и Бенфика заложиха не на скандали, а на страхотен футбол, но Винисиус отново направи разликата

„Голът на Чуамени беше изключително важен. През последните дни говорихме за него, Орелиен се представя на великолепно ниво. Ако успее да достига до наказателното поле, ще вкарва много голове", обясни наставникът на кралския клуб.

„Винисиус изигра прекрасен мач, вкара гол и създаваше заплаха при всяка възможност. Сигурен съм, че у дома той вече има много награди за играч на мача, а Орелиен заслужи да получи своята", продължи Арбелоа.

Асистентът на Моуриньо: Заслужавахме повече, головете на Реал бяха случайни
Асистентът на Моуриньо: Заслужавахме повече, головете на Реал бяха случайни

„Нуждаем се от Винисиус, когато Мбапе е на терена, и още повече, когато Килиан го няма. Той трябва да бъде нашият лидер, този, около когото се гради играта. Да се надяваме, че ще продължи да се представя на същото ниво“, добави специалистът.

Относно следващия съперник в турнира, Арбелоа беше категоричен: „С когото и да се срещнем, ще бъде сериозен противник. Нямаме предпочитания".

