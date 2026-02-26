Нов казус с Престиани и Винисиус - този път заради "лайк" в Инстаграм

Около играча на Бенфика Джанлука Престиани се заформи нова полемика заради негово „харесване“ на публикация в Инстаграм след мача между Реал Мадрид и отбора му на „Бернабеу“ в сряда вече. В края на двубоя от Шампионската лига съотборникът му Сидни Лопес Кабрал поиска от Винисиус Жуниор да разменят фланелките си на терена.

Именно този момент беше уловен и бързо стана популярен в социалните мрежи, предизвиквайки вълна от критики от страна на част от феновете на Бенфика. Конкретно, профил в Инстаграм с името „portalbenfiquista_“ публикува пост, в който изрази несъгласието си с постъпката на Лопес Кабрал.

„В края на мача Сидни поиска фланелката на Винисиус... Цяла седмица сме критикувани от всички заради това ревливо и лъжливо бебе, а веднага след края на мача първото нещо, което прави, е да му поиска тениската“, гласеше публикацията.

Съобщението събра множество коментари от привърженици на Бенфика, които осъдиха жеста на Лопес Кабрал. Малко по-късно дойде и спорното „харесване“ от страна на Престиани на същия този пост.

Въпросният Престиани пътува с отбора на Бенфика и дори тренира на “Бернабеу“ в деня преди срещата, но не можа да вземе участие в реванша от елиминациите на Шампионската лига срещу Реал Мадрид. Причината бе временна санкция от УЕФА заради поведението му в първия мач, където се твърди, че е отправил расистка обида към Винисиус Жуниор. Бенфика подаде жалба, но Апелативната комисия на УЕФА я отхвърли.