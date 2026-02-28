Популярни
  2. Бенфика
  3. Бенфика отстрани петима свои привърженици за расистко поведение

Бенфика отстрани петима свои привърженици за расистко поведение

  • 28 фев 2026 | 17:11
Бенфика отстрани петима свои привърженици за расистко поведение

Португалският футболен клуб Бенфика отстрани петима свои привърженици за расистко поведение по време на загубата от Реал Мадрид в първия мач от плейофите на Шампионската лига по-рано този месец. Винисиус Жуниор получи жълт картон от съдията, след като даде преднина на Реал заради това, което бе сметнато за преекспонирано празнуване пред феновете на Бенфика, а кадри показаха някои привърженици, които сякаш правят расистки жестове към него.

Малко след това играта беше прекъсната за около 10 минути, след като бразилецът заяви пред съдията, че е бил обиден на расистка основа от Джанлука Престиани от Бенфика, който отрече твърденията.

От Бенфика коментираха в изявление, че са „отстранилш петима членове и са анулирали картите им след започване на дисциплинарно производство, което може да доведе до прилагането на максималната санкция, предвидена в устава - изключване“.

„Откриването на тези дисциплинарни производства е резултат от вътрешно разследване, започнато след мача между Бенфика и Реал Мадрид, проведен на 17 февруари, както и възприемането на неподходящо поведение от расистки характер, несъвместимо с ценностите и принципите, които управляват клуба. Бенфика потвърждава, че не толерира никаква форма на дискриминация или расизъм и ще продължи да действа твърдо, когато става въпрос за поведение, което подкопава ценностите на клуба, спорта и обществото“, добавиха от португалския тим.

Престиани, който е обект на разследване, пропусна реванша в Мадрид миналата седмица, тъй като е временно отстранен от УЕФА, а сблъсът завърши с общ резултат 3:1.

Снимки: Gettyimages

