Ливърпул без Флориан Виртц и този уикенд

Намиращият се в силна форма този Флориан Виртц няма да играе за Ливърпул и в предстоящия мач срещу Уест Хам утре (събота). Това потвърди мениджърът Арне Слот по време на редовната си пресконференция днес, уточнявайки, че няма идея кога той ще бъде напълно възстановен.

Германският национал пропусна двубоя с Нотингам Форест в миналия кръг на Премиър лийг, след като по време на загрявката почувства болки в гърба и бе решено, че няма да се рискува с включването му в игра, въпреки че първоначално името му бе заложено в титулярния състав на шампионите.

“Не очаквах Флориан да бъде извън състава, което е разочарование - сподели Слот. - Всеки път, когато мой играч не е на разположение, това е разочарование и не го очаквах. Нямам представа колко време ще отсъства — обикновено знам, но не искам да го споделям, а сега наистина не знам. Голямо постижение за него е, че остана здрав толкова дълго време, защото трябваше да бъде във форма, за да направи следващата стъпка. Но за съжаление не е на разположение, което е разочарование за него и за нас, защото играеше наистина добре.”