Достанич: Първото полувреме бяхме много зле, не очаквах толкова труден пролетен старт

  • 27 фев 2026 | 20:10
  • 1265
  • 5

Наставникът на Славия Ратко Достанич продължава да вярва на футболистите си, въпреки че днес те инкасираха поредно поражени през пролетта, този път с 0:2 от ЦСКА 1948.

“Първото полувреме бяхме много зле. Пуснахме ранни голове. Има напрежение след предишните три загуби. Днес влязохме много зле в мача. Второто полувреме оправихме нещата, но ЦСКА заслужено спечели трите точки. Можехме да вкараме гол и да направим мача по-труден за тях. Продължаваме работата и вярвам на момчетата.

Имаме качествени футболисти. Въпрос на време е. Срещу Берое трябва да намерим нашия ритъм. Липсва ни победа да тръгнем нагоре. Искахме Малембана още през декември. Моя вина е, че си вкара автогол, а не негова. Сигурен съм, че ще помогне.

Не очаквах толкова труден пролетен старт. Срещу Арда и ЦСКА направихме всичко възможно, но ни трябва и късмет. Футболистите дават всичко от себе си, вярвам, че ще се върнем на правилния път.

С Медвед никога не съм имал проблем. В един момент клубът искаше да се раздели с него. Има качества, опитен футболист е. Ако иска, да заповяда, но в Славия има правила", категоричен е Достанич.

