Алвеша: Трите точки бяха най-важни

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров остана доволен след успеха над Славия (2:0), който е първи за него начело на отбора. Наставникът на "червените" похвали своите футболисти, като обърна внимание, че отборът му е трябвало да реши всичко в своя полза още през първото полувреме.

"Отборът стоеше много по-добре от съперника. Влязохме много добре в мача. Изиграхме силни 45 минути, просто трябваше още първото полувреме да затворим двубоя. Нормално е в последните минути да има прибиране от футболистите, след като преди това сме имали негативни резултати. Трите точки бяха най-важни. Постигнахме ги, поздравявам момчетата за раздаването. Продължаваме да работим и най-важното е да задържим нивото, а дори и да го повишим.

Казахме си нещата, които бъркаме. В мача с Левски не сме имали само негативни. Работихме върху това, което ни липсва. Вдигнахме агресията, защото я нямаше в последните две срещи. Днес спечелихме единоборствата и оттам дойде разликата.

Предстои ни тежък мач с Локомотив (Пловдив). Отиваме за трите точки, друго не ни интересува", заяви Алвеша.

