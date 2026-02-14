Астън Вила разчита на старата гвардия и магията на Емери, но докога

Старата гвардия на Астън Вила изведе клуба до нови висоти – но колко дълго може да продължи това? Ник Машитър от bbc.com анализира любопитната ситуация във "виланите":

"Седем от единайсетте футболисти, завършили при равенството 1:1 срещу Борнемут миналия уикенд, бяха привлечени по времето на Дийн Смит, а седем от титулярите в отбора, който победи Брайтън в сряда, направиха дебютите си именно при настоящия мениджър на Шарлът.

Вила почти може да сглоби цял „Смит XI“ от играчи, привлечени от бившия мениджър, който напусна преди повече от четири години.

Астън Вила стигна до измъчена победа над Брайтън, Милнър изравни рекорд

Клубът е без трофей вече три десетилетия, но днес приема Нюкасъл във ФА Къп с надеждата да сложи край на тази суша. Унай Емери кара Вила да надскача възможностите си, докато клубът се опитва да навакса финансовата пропаст без ресурсите на съперниците си от Шампионската лига.

Това ги принуждава да разчитат на едни и същи играчи година след година, което повдига въпроса – има ли план как да бъде подмладен застаряващият състав на фона на ограниченията за печалба и устойчивост?

След завръщането на Дъглас Луис през януари – привлечен първоначално от Манчестър Сити през 2019 г. – Вила е само на един играч разстояние, ляв бек, от това да може да излезе с отбор, изцяло съставен от футболисти на Смит.

Ако се добави и Люка Дин, който пристигна при Стивън Джерард, това би бил състав без първоначалния принос на Унай Емери, дори и испанецът да преподписа Луис и Рос Баркли.

Смит беше уволнен през ноември 2021 г. след три години начело, но влиянието му остава.

През януари 2019 г. той привлече Тайрън Мингс под наем от Борнемут – най-дълго задържалият се играч от неговия период, който изигра своя мач №200 за Вила при победата над Брайтън.

Езри Конса и Луис пристигнаха през лятото след промоцията на Вила във Висшата лига, а Мати Кеш, Емилиано Мартинес, Ламаре Богард, Рос Баркли, Леон Бейли, Еми Буендия и Оли Уоткинс също се присъединиха при бившия мениджър на Брентфорд.

Гръбнакът на отбора се състои от играчи – Мингс, Конса, Уоткинс, Кеш и Джон Макгин – привлечени от по-ниско ниво (Чемпиъншип и шотландската Висша лига), с немалък елемент на риск.

Нова грешка отдалечи Астън Вила от върха

Макгин беше купен за 3,5 млн. паунда от Хибърниън при Стив Брус, докато Конса – вече национал на Англия – дойде от Брентфорд за 12 млн., а Кеш струваше 16 млн. от Нотингам Форест.

Емери издигна отбора до неочаквани нива, но ако не открият скрит диамант, Вила не може да замени Конса за 12 млн. паунда на днешния пазар – и със сигурност не за сравнително ниските суми, плащани в миналото. Точно тук е най-големият проблем – планирането на приемствеността при ограничени средства.

Средната възраст на титулярния състав на Вила е 28 години и 84 дни – втората най-висока във Висшата лига – и вътрешно в клуба се признава, че това трябва да бъде адресирано.

Бразилското крило Алисон, на 19 години, беше привлечено от Гремио за 10 млн. паунда миналия месец, а 17-годишният Брайън Маджо пристигна от Мец за сходна сума, за да започне този процес.

Вила подписа с тях по-рано, отколкото би им се искало, но действа бързо, за да ги вземе за по-ниска цена и да намали риска.

Не се очаква нито един от двамата да окаже незабавно влияние, въпреки че Алисон направи дебюта си през седмицата, но януарският трансферен прозорец беше разглеждан като опит за баланс – справяне с възрастовия проблем и решаване на нуждите на първия отбор.

Нападателят Тами Ейбрахам пристигна, за да бъде алтернатива на Уоткинс, а Луис се завърна под наем от Ювентус по необходимост след контузията в коляното на Бубакар Камара, която го извади до края на сезона.

След като Вила се ангажира да плати 18,25 млн. паунда за Ейбрахам, не останаха средства, за да бъде покрито отсъствието на Камара, така че Луис беше идеалният вариант.

Той беше евтин, наличен, с прекратен наем в Нотингам Форест, а и познаваше изискванията на Емери. Вила пазарува на същия пазар като Нюкасъл и Тотнъм, но също и като Уулвърхемптън и Нотингам Форест – не на най-луксозната маса.

Финансовият списък на Deloitte за сезон 2024–25, който подрежда най-богатите футболни клубове, постави Вила на 14-то място след приходи от 450 млн. паунда, но с над 200 млн. по-малко от Тотнъм.

Астън Вила и Ливърпул ще говорят за ситуацията с Елиът

Реконструкцията на „Вила Парк“, която ще увеличи капацитета до около 50 000, няма да бъде завършена още 18 месеца, а дори и тогава приходите от мачове ще изостават от тези на много съперници във Висшата лига.

Това подчертава работата, която Емери е свършил, на фона на средствата, с които е разполагал. Класиране за Шампионската лига ще помогне, но няма да реши проблема напълно. Това означава, че когато става дума за големи трансфери, Вила вероятно няма да бъде достатъчно силен фактор в надпреварата.

Миналия месец Тотнъм изпревари Вила в борбата за полузащитника Конър Галахър – ясен знак за финансовата йерархия. Отборът от Мидландс водеше разговори за халфа в продължение на седмици, след като стана ясно, че Атлетико Мадрид е готов да го пусне, след интерес още при напускането му на Челси за Испания през 2024 г.

Но когато Спърс се намесиха, нямаше никакво състезание. Те можеха да платят исканите от Атлетико 35 млн. паунда, а Галахър искаше да се върне в Лондон. Тотнъм не „отмъкна“ играча от ръцете на Вила, но това беше сурово напомняне за пропастта, която все още съществува въпреки формата на двата отбора този сезон.

Клубът от Мидландс трябва да бъде изключително умен с парите си и знае, че не може да си позволи провален трансфер като този на Еван Гесанд – нещо, което Манчестър Сити, а дори и Тотнъм, биха могли да преглътнат.

Нападателят не отбеляза нито един гол в първенството след трансфер за 26 млн. паунда от Ница миналото лято, преди през януари да бъде даден под наем на Кристъл Палас, който разполага с опция за откупуване, за да може Вила да си възстанови средствата.

Проблемите на Вила с правилата за печалба и устойчивост (PSR) са добре известни – клубът продаде Джейкъб Рамзи за 40 млн. паунда на Нюкасъл, за да балансира бюджета, а има очаквания, че ще се наложи нова продажба и тази година.

Емери прави чудеса с това, с което разполага, но парите говорят, а Вила ще трябва да разчита на магията на мениджъра си, докато не намери финансово решение."